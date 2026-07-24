Сӯҳбати телефонӣ-и Арағчӣ бо ҳамтои мисрӣ

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна», Сайид Аббос Арағчӣ, вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, рӯзи ҷумъа бегоҳ (2-уми Мурдод мувофиқи тақвими Эрон) дар тамоси телефонӣ бо Бадр Абдулъатӣ, вазири умури хориҷаи Миср, оид ба охирин таҳаввулоти минтақавӣ, шадид шудани шиддати ҷории байни Эрон ва Иёлоти Муттаҳида ва роҳҳои барқарорсозии сулҳ, субот ва амният дар минтақаи Осиёи Ғарбӣ гуфтугӯ ва табодули назар кард.
24 Июл 2026 - 21:47
News ID: 1844430
Source: ABNA
Вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ҳамтои мисрии худ оид ба охирин таҳаввулоти минтақавӣ ва роҳҳои барқарорсозии сулҳ, субот ва амният дар минтақаи Осиёи Ғарбӣ ба таври телефонӣ машварат кард.
Your Comment