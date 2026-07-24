  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Сӯҳбати телефонӣ-и Арағчӣ бо ҳамтои мисрӣ

24 Июл 2026 - 21:47
News ID: 1844430
Source: ABNA
Сӯҳбати телефонӣ-и Арағчӣ бо ҳамтои мисрӣ

Вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ҳамтои мисрии худ оид ба охирин таҳаввулоти минтақавӣ ва роҳҳои барқарорсозии сулҳ, субот ва амният дар минтақаи Осиёи Ғарбӣ ба таври телефонӣ машварат кард.

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна», Сайид Аббос Арағчӣ, вазири умури хориҷаи Ҷумҳурии Исломии Эрон, рӯзи ҷумъа бегоҳ (2-уми Мурдод мувофиқи тақвими Эрон) дар тамоси телефонӣ бо Бадр Абдулъатӣ, вазири умури хориҷаи Миср, оид ба охирин таҳаввулоти минтақавӣ, шадид шудани шиддати ҷории байни Эрон ва Иёлоти Муттаҳида ва роҳҳои барқарорсозии сулҳ, субот ва амният дар минтақаи Осиёи Ғарбӣ гуфтугӯ ва табодули назар кард.

Your Comment

You are replying to: .
captcha