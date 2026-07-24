Арағчӣ: Эрон ба яке аз меҳварҳои асосии гуфтугӯ дар сатҳи ҷаҳон табдил ёфтааст

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна», Сайид Аббос Арағчӣ, вазири умури хориҷаи кишварамон, дар ҳошияи нишасти вазирони кишварҳои узви БРИКС иброз дошт: то кунун вохӯриҳо бо Покистон ва Русия буд ва акнун бо кишварҳое, ки дар Созмони Ҳамкории Шанхай ҳузур доранд, бо аксари онҳо мавқеъҳо ва мувофиқатҳои муштарак дорем. Ҳамаи ин кишварҳо таҷовузи Амрико, амалҳои якҷониба ва ғайриқонунии ин кишвар, вайрон кардани ҳуқуқи байналмилал ва истифодаи ғайриқонунии қувваро ба таври возеҳ маҳкум кардаанд ва дар ҷустуҷӯи роҳи ҳалли муқобилат бо ин раванд ҳастанд.
Вай афзуд: ҳамчунон ки дар суханронии имрӯзам ҳам гуфтам, ин балоест, ки агар ҷомеаи байналмилал онро маҳкум накунад ва бо он мубориза набарад, дер ё зуд домангири ҳама хоҳад шуд. Ин ҳис ва нигаронӣ дар байни ҳамаи ин кишварҳо вуҷуд дорад. Дар гуфтугӯҳое, ки доштем, низ боварӣ ҳосил кардем, ки дар ин замина тавофуқ ва ҳамраъйии назаррас вуҷуд дорад ва дар бораи он табодули назар шуд.
Арағчӣ таъкид кард: инчунин дар бораи масъалаҳои дуҷониба ва таҳаввулоти минтақавӣ низ гуфтугӯ кардем. Акнун мавзӯи таҷовузоти Амрико аз муҳимтарин масъалаҳои мавриди баҳс аст ва дар шароити кунунӣ, Эрон ба яке аз меҳварҳои асосии таваҷҷӯҳ ва гуфтугӯ дар саطҳи ҷаҳон табдил ёфтааст.
Вазири умури хориҷаи кишварамон дар ҳошияи нишасти вазирони кишварҳои узви БРИКС гуфт: дар шароити кунунӣ, Эрон ба яке аз меҳварҳои асосии таваҷҷӯҳ ва гуфтугӯ дар сатҳи ҷаҳон табдил ёфтааст.
Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна», Сайид Аббос Арағчӣ, вазири умури хориҷаи кишварамон, дар ҳошияи нишасти вазирони кишварҳои узви БРИКС иброз дошт: то кунун вохӯриҳо бо Покистон ва Русия буд ва акнун бо кишварҳое, ки дар Созмони Ҳамкории Шанхай ҳузур доранд, бо аксари онҳо мавқеъҳо ва мувофиқатҳои муштарак дорем. Ҳамаи ин кишварҳо таҷовузи Амрико, амалҳои якҷониба ва ғайриқонунии ин кишвар, вайрон кардани ҳуқуқи байналмилал ва истифодаи ғайриқонунии қувваро ба таври возеҳ маҳкум кардаанд ва дар ҷустуҷӯи роҳи ҳалли муқобилат бо ин раванд ҳастанд.
Your Comment