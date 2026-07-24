Нест кардани чанд ҷанговар, як боли ҷосусӣ ва системаи мудофиаи ҳавоии Патриоти Амрико

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна», раёсати робитаҳои умумии Сардорони Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эълонияи шумораи 51-и амалиёти «Наср 2» эълон кард: макони низомиёни амрикоӣ ва чанд ҷанговар дар Урдун, системаи мудофиаи ҳавоии Патриот, як боли ҷосусӣ ва макони террористҳои амрикоӣ дар Эрбил нест карда шуданд.
24 Июл 2026 - 21:48
News ID: 1844433
Source: ABNA
Сардорони Посдорон аз нест кардани чанд ҷанговар дар Урдун, системаи мудофиаи ҳавоии Патриот, як боли ҷосусӣ ва макони террористҳои амрикоӣ дар Эрбил хабар доданд.
Your Comment