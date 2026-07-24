  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Нест кардани чанд ҷанговар, як боли ҷосусӣ ва системаи мудофиаи ҳавоии Патриоти Амрико

24 Июл 2026 - 21:48
News ID: 1844433
Source: ABNA
Нест кардани чанд ҷанговар, як боли ҷосусӣ ва системаи мудофиаи ҳавоии Патриоти Амрико

Сардорони Посдорон аз нест кардани чанд ҷанговар дар Урдун, системаи мудофиаи ҳавоии Патриот, як боли ҷосусӣ ва макони террористҳои амрикоӣ дар Эрбил хабар доданд.

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна», раёсати робитаҳои умумии Сардорони Посдорони Инқилоби Исломӣ дар эълонияи шумораи 51-и амалиёти «Наср 2» эълон кард: макони низомиёни амрикоӣ ва чанд ҷанговар дар Урдун, системаи мудофиаи ҳавоии Патриот, як боли ҷосусӣ ва макони террористҳои амрикоӣ дар Эрбил нест карда шуданд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha