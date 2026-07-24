Оятуллоҳ Хотамӣ: Муқовимат ва ваҳдат дар атрофи Вилоят рамзи пирӯзии милли Ирон аст

Ба гузориши мухбири «Меҳр», Оятуллоҳ Сайид Аҳмад Хотамӣ, имоми муваққати ҷумъаи Теҳрон, дар хутбаҳои намози ҷумъаи ин ҳафтаи пойтахт, ки дар Мусоллои Имом Хумайнӣ (раҳ) баргузор шуд, иброз дошт: Тақрибан 70 ном ва васифа барои рӯзи қиёмат дар Қуръони Карим зикр шудааст. Яке аз номҳои рӯзи қиёмат «Рӯзи ҳисоб» аст; рӯзе ки инсон бояд дар баробари ҳамаи амалҳои худ дар дунё ҷавобгӯ бошад.
Вай бо ишора ба ин ки мо бояд тарзи зиндагии Паёмбари Ислом (с)-ро намунаи худ қарор диҳем, афзуд: Яке аз муҳимтарин хусусиятҳои сирати Паёмбари Акрам (с) муқовимат, истодагарӣ дар роҳи ҳақ ва ақибнишинӣ накардан аз роҳи ҳақ аст. Агар мардум муқовиматкунанда бошанд, роҳбарон низ бояд дар муқовимат пешғо ва дар сафи пеш бошанд.
Вай идома дод: Паёмҳои мактуби Мақоми Муъзазами Раҳбарӣ паёмҳое амиқ ва зарурӣ ҳастанд. Дар паёми охирини эшон бар зарурати ваҳдати калима, иттиҳоди мардум ва масъулон дар ҳамаи арсаҳо барои таҳқиқи ормонҳои Инқилоби Исломӣ, ҳифзи иззат ва истиқлоли Ирон ва мубориза бо душмани ҷинояткор ва ҳилагари амрикоӣ таъкид шудааст.
Вай иброз дошт: Ваҳдат ба меҳвар ниёз дорад ва меҳвари ваҳдат, Вилояти Фақеҳ аст.
Хатиби намози ҷумъаи Теҳрон гуфт: Беэътимодӣ ба ниҳодҳои ҳуқуқӣ ва байналмилалӣ ба сабаби амалкардашон дар баробари ҷиноятҳои Ғазза афзоиш ёфтааст.
Вай идома дод: Ин чорумин бор аст, ки Амрико дар миёни музокирот амали низомӣ анҷом медиҳад ва дар чунин шароит, роҳе ҷуз дифои шарафмандона боқӣ намемонад.
Вай иброз дошт: Миллати Ирон ва размандорон бояд дар баробари ҳамлаҳои душман истодагарӣ кунанд ва посухи амалҳои онҳоро бо қувват диҳанд. Сарнавишти муқовимат пирӯзӣ аст ва инсони муқовиматкунанда дар ниҳоят ба пирӯзӣ хоҳад расид, ҳарчанд ин роҳ метавонад тӯлонӣ бошад.
Имоми муваққати ҷумъаи Теҳрон бо таъкид бар истодагарӣ дар роҳи ҳақ, муқовиматро рамзи пирӯзии милли Ирон донист ва бар ваҳдат дар атрофи Вилоят, ҳузур дар Арбаъин ва истодагарӣ дар баробари душман таъкид кард.
Ба гузориши мухбири «Меҳр», Оятуллоҳ Сайид Аҳмад Хотамӣ, имоми муваққати ҷумъаи Теҳрон, дар хутбаҳои намози ҷумъаи ин ҳафтаи пойтахт, ки дар Мусоллои Имом Хумайнӣ (раҳ) баргузор шуд, иброз дошт: Тақрибан 70 ном ва васифа барои рӯзи қиёмат дар Қуръони Карим зикр шудааст. Яке аз номҳои рӯзи қиёмат «Рӯзи ҳисоб» аст; рӯзе ки инсон бояд дар баробари ҳамаи амалҳои худ дар дунё ҷавобгӯ бошад.
Your Comment