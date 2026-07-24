Ройтерз хабар дод; Кӯшиши Покистон ва Чин барои аз сар гирифтани музокироти Эрон ва Амрико

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна» ба нақл аз Ройтерз, се манбаи покистонӣ эълом карданд, ки Исломобод дар ҳоли баррасии роҳе барои аз сар гирифтани музокироти нокомшудаи байни Эрон ва Амрико дар бораи хотима додан ба ҷанги кунунӣ дар чаҳорчӯби кӯшишҳое, ки Чин оғозгари он буда, мебошад.
Ин манобеъ илова карданд, ки музокироте дар ин бора дар рафти сафари вазири кишвари Эрон ба Исломобод дар рӯзҳои гузашта сурат гирифтааст.
Онҳо ҳамзамон таъкид карданд, ки монеаҳои пеши рӯи ҳар гуна музокироте бо Амрико ҳанӯз бузург ҳастанд.
Ин дар ҳолест, ки Амрико ва ҳукумати Трамп ҳангоми музокироти намоишӣ бо Эрон амали таҷовузи низомӣ алайҳи кишварамон анҷом дод ва амалан нишон дод, ки боэътимод нест.
Манобеи покистонӣ аз баррасии роҳи оғози дубораи музокироти байни Эрон ва Амрико дар чаҳорчӯби кӯшишҳое, ки Чин оғозгари он буда, хабар доданд.
Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна» ба нақл аз Ройтерз, се манбаи покистонӣ эълом карданд, ки Исломобод дар ҳоли баррасии роҳе барои аз сар гирифтани музокироти нокомшудаи байни Эрон ва Амрико дар бораи хотима додан ба ҷанги кунунӣ дар чаҳорчӯби кӯшишҳое, ки Чин оғозгари он буда, мебошад.
Your Comment