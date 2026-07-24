Қолибоф: Реҷими сионистӣ душмани рақами яки кишварҳои исломӣ аст

Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна», Муҳаммад Боқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон, дар Теҳрон бо Алӣ Фолеҳ аз-Зейдӣ, сарвазири Ироқ, дидор ва гуфтугӯ кард.
Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ дар ҳоли хайрамақдам ба сарвазири Ироқ ва ҳайати ҳамроҳаш, аз миллат ва ҳукумати Ироқ барои баргузории маросими шукӯҳманди ташкии раҳбари шаҳиди инқилоб дар шаҳрҳои Ироқ сипосгузорӣ кард ва афзуд: пешакӣ аз миллат ва ҳукумати Ироқ, ки барои меҳмоннавозии зоирони Арбаъин тамоми саъйи худро ба кор бурдаанд ва мебаранд, сипосгузорӣ мекунам.
Қолибоф дар идома бо таъкид бар пешинаи равобити Теҳрон-Бағдод, унвон кард: ҳамкориҳои байни Эрон ва Ироқ барои суботи минтақа ва ҳавзаи кишварҳои исломӣ, бисёр муассир аст ва Эрон ва Ироқ бо ҳамкорӣ бо якдигар метавонанд бисёре аз мушкилоти минтақаро ҳаллу фасл кунанд.
Раиси Маҷлис бо ибороти он ки реҷими сионистӣ бешубҳа душмани ҳамаи кишварҳои исломӣ аст, тасреҳ кард: ҳамкории Эрон ва Ироқ дар роҳи ҳифзи ваҳдати кишварҳои исломӣ дар муқобили реҷими сионистӣ, ки душмани рақами яки мусалмонон аст, албатта муассир аст.
Раиси Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон дар дидор бо сарвазири Ироқ гуфт: реҷими сионистӣ бешубҳа душмани ҳамаи кишварҳои исломӣ аст ва ҳамкории Эрон ва Ироқ дар роҳи ҳифзи ваҳдати кишварҳои исломӣ дар баробари ин реҷим муассир аст.
Ба гузориши агентсии иттилоотии «Абна», Муҳаммад Боқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон, дар Теҳрон бо Алӣ Фолеҳ аз-Зейдӣ, сарвазири Ироқ, дидор ва гуфтугӯ кард.
Your Comment