Дастгирии муқовимати Ироқ аз стратегияи яманиҳо дар бастани Тангаи Боб-ул-Мандаб

Ба гузориши агентии хабарӣ «Абна», Абу-л-Ало ал-Валаӣ, котиби генералии гурдонҳои «Сайид аш-Шуҳадо»-и Ироқ, дар твите эълом кард, ки фалсафаи боздорандагӣ танҳо дар силоҳи ҳастаӣ хулоза намешавад; балки Худо ба миллатҳои минтақа як мавқеи ҷуғрофиёӣ ато фармуда, ки боиси таъсири беназир бар рагҳои асосии тиҷорати ҷаҳонӣ шудааст.
Вай идома дод, ки агар ҳамаи роҳҳои зиндагӣ бар мардуми Яман баста шаванд, онҳо ҳақ доранд Тангаи Боб-ул-Мандабро бастанд, то ҷаҳон бишнавад, ки мардуми Яман дар хомӯшӣ нахоҳанд мурд.
Ал-Валаӣ ба мутаҷовизони саудӣ гуфт: Муҳосираи Яманро ба поён оред, то Танга барои шумо боз монад. Агар фишор бар Яманро афзоиш диҳед, роҳи ин Танга низ бар рӯи шумо танг хоҳад шуд.
Your Comment