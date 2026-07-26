Никзод: Амали бехиради ҳукумати Укроин беҷавоб намемонад

Ба иттилои хабаргузории «Абна», Алӣ Никзод, ноиб-раиси Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон, дар нутқи пеш аз дастури худ дар ҷаласаи ошкорои имрӯзи Маҷлис (якшанбе, 4-уми моҳи Мурдод) аввал ба рӯҳи баланди бунёнгузори бузурги Инқилоби Исломӣ ва рӯҳи фариштагии пешвои шаҳиди уммат, Ҳазрати Оятуллоҳ Имом Хоманаӣ ва ҳамаи шуҳадои роҳи ҳақ ва биниш аз садри Ислом то охирин рӯбарӯии лашкарҳои ҳақ ва табиати пок дар муқобили зулм ва истибдод, яъне ҷанги таҳмилии сеюм, дурӯд ва салом пешниҳод карда, афзуд: Мо бори дигар ниҳоят фурӯтании худро дар баробари ҳамосаи миллионҳо нафарӣ тарк ва ташйеи пешвои шаҳиди худ аз ҷониби мардуми азизи Эрони исломӣ ва мардуми вафодору ҳақталаби Ироқ эълон мекунем ва барои он муҷоҳиди шаҳид, баландшавии дараҷа ва ҳашр бо аҷдоди покизаашро орзу мекунем.
Вай нуктаи муҳим дар ин мавзӯъро ноумедии Амрикои ҷинояткор дар ботлоқе хонд, ки дар он гирифтор шудааст ва илова кард: Мо бояд бори дигар бар ин воқеият таъкид кунем, ки низомоти ҳоким бар Тангаи Ҳурмуз ба шароити пеш аз ҷанг барнамегардад. Ба президенти хаёлии Амрико ҳам тавсия мекунем, ки пахтаро аз гӯши худ берун кунад ва то пеш аз он ки шикасти сахттаре аз шикасти гузаштаро аз сар гузаронад, минтақае, ки ҳазорҳо сол аст макони зиндагии мо ва ниёгони мо буда, тарк кунад.
Никзод бо интиқод аз амалҳои коршканӣ (хирадкунанда)-и ҳукуматҳои аврупоӣ дар қаболи Эрон, гуфт: Мо дар тӯли солҳои гузашта коршканӣ ҳукуматҳои аврупоиро таҳаммул кардаем. Ба ин ҳукуматҳо, хусусан ҳукумати нави Англия ва парламент ва ҳукумати Булғористон ва ҳукумати Укроин ҳушдор медиҳем, ки худро бозичаи дасти Амрико накунанд ва аз вуруд ба саргузаштҳое, ки ба онҳо иртибот надорад, худдорӣ кунанд.
Вай таъкид кард: Ҷумҳурии Исломии Эрон ин ҳуқуқи қонунии худро дар ҳимояи тамомияти арзӣ ҳамеша ба кор хоҳад гирифт ва ҳар нуқтае, ки манбаи таҷовуз ба кишвар ва хоки мо бошад, албатта ҳадафи қонунии қувваҳои мусаллаҳи мо хоҳад буд ва амали бехиради ҳукумати Укроин беҷавоб намемонад. Ба фазлу ваъдаи илоҳӣ ва суннати мусаллами таърихӣ, пирӯзии миллати бузурги Эрон наздик аст.
Your Comment