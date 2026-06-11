  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Сардор Мусузӣ: Мо минтақаро бароятон ҷаҳаннам мекунем

11 Июн 2026 - 10:09
News ID: 1825708
Source: ABNA
Сардор Мусузӣ: Мо минтақаро бароятон ҷаҳаннам мекунем

Фармондеҳи нерӯи ҳаво-фазои Сипаҳи Посдорони Инқилоби Исломӣ дар саҳифаи шахсии худ навишт: «Гӯшаҳои муқаддаси Ҳурмузро ноамн мекунед?! Аз саросар Эрон минтақаро бароятон ҷаҳаннам мекунем.»

Ба гузориши хабаргузории «Абно», сардори Сайид Маҷид Мусузӣ, фармондеҳи нерӯи ҳаво-фазои Сипаҳи Посдорон, дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Гӯшаҳои муқаддаси Ҳурмузро ноамн мекунед?! Аз саросар Эрон минтақаро бароятон ҷаҳаннам мекунем.»
Вай афзуд: «Ин посух ба ҷасорати амрикоиҳо дар минтақа аст.»

Your Comment

You are replying to: .
captcha