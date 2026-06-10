Амалиёти нави муқовимати Лубнон: фишори майдонӣ бар режими сионистӣ

Ба гузориши агентсии хабарии Абна ба нақл аз Ал-Масира, гузоришҳо аз таҳаввулоти майдонӣ дар марзҳои Лубнон ва Фаластини ишғолӣ ҳакӣ аз он аст, ки нерӯҳои муқовимати исломии Лубнон дар 24 соати гузашта маҷмӯъе аз амалиётҳои мақсадноки худро алайҳи мавқеъҳо ва ҳаракатҳои артиши режими сионистӣ анҷом додаанд; амалиётҳое, ки нишондиҳандаи идомаи ҷанги фарсудасозӣ алайҳи ин режим мебошанд.
Мувофиқи ин гузориш, расонаҳои сионистӣ аз вуқӯи як даргирии мусаллаҳона пас аз вуруди як муборизи муқовимат ба наздикии марзҳои шимоли Фаластини ишғолӣ хабар доданд. Ба гуфтаи ин манбаъҳо, ҳамлакунанда пас аз гузаштан аз марз бо нерӯҳои артиши режим даргир шуда, ин мавзӯъ боиси баста шудани баъзе роҳҳо ва содир кардани фармонҳои фаврии барои шахсони дар минтақаҳои марзӣ маскун гардид.
Дар соҳаи дифои ҳавоӣ Ҳизбуллоҳ эълом кард, ки як ҳавоие (дрон)-и шинохтии режими сионистӣ аз навъи «Ҳермес 450» -ро дар осмони ҷануби Лубнон ҳадаф қарор дода, онро маҷбур ба ақибнишинӣ кардааст; амале, ки нишондиҳандаи афзоиши қобилияти муқовимат дар муқобила бо фаъолиятҳои ҳавоии ин режим арзёбӣ мешавад.
Ҳамзамон, расонаҳои режими сионистӣ аз захмӣ шудани як шумора аз низомиёни ин режим дар пайи ҳамлаи як ҳавоии ҳамлкунандаи тааллуқ ба Ҳизбуллоҳ хабар доданд. Инчунин дар пайи даромадани як ҳавоие ба осмони Ҷалили ғарбӣ, овоздиҳандаҳои ҳушдор дар якчанд минтақа садо доданд.
Дар таҳаввулоти майдонии заминӣ Ҳизбуллоҳ эълом кард, ки кӯшиши як ягони зиреҳии артиши режими сионистӣ барои пешравӣ дар яке аз меҳварҳои марзӣ бо тирборон кардани мисак ҳадаф қарор дода, онро маҷбур ба ақибнишинӣ кардааст.
Your Comment