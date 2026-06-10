Овози ғайриқонунии Шӯрои Амният дар бораи баргаштани таҳримҳо алайҳи Эрон

Ба гузориши агентсии хабарии Абна, Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид дар ҷаласаи ғайриқонунӣ ва бо стандартҳои дугона овозидиҳӣ дар бораи қатъномаи 1737-ро пеш бурд ва бо 11 овози мувофиқ, баррасии баргаштани таҳримҳо алайҳи Эронро тасвиб кард.
Намояндаи Русия дар ҷаласаи Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид, дар посух ба сиёсатгардии дубораи Ғарб алайҳи Эрон гуфт: «Амалҳои Ғарб барои баргардонидани таҳримҳо алайҳи Эрон ғайриқонунӣ аст ва қатъномаи 1737 аз эътибори ҳуқуқӣ ва ҷойгоҳ дар Шӯрои Амният бархурдор нест».
Ӯ илова кард: «Фаъолсозии механизми "снапбэк" аз ҷониби баъзе аъзои аврупоӣ маҳкум ба шикаст аст ва Шӯрои Амният ҳеҷ ҳуқуқе барои эҳёи таҳримҳои бекоршуда надорад».
Намояндаи Русия таъкид кард, ки таҳримҳои якҷониба ва амалҳои ғайриқонунии баъзе кишварҳо, раванди дипломатия дар бораи барномаи ҳастаии Эронро заиф карда ва ҳалли осоиштаро монеъ шудааст.
Намояндаи Чин дар Созмони Милали Муттаҳид: Иёлоти Муттаҳида сабаби вазъи мушкили кунунӣ дар бораи Эрон шудааст
Намояндаи Чин дар Созмони Милали Муттаҳид дар суханронии худ дар Шӯрои Амният бар нарасондани зӯр ва бозгашт ба дипломатия таъкид кард.
Ӯ илова кард: «Даргирии Эрон ва Амрико ба кишварҳои рӯ ба тараққӣ зарбаҳои сахт расонидааст. Оташбас миёни тарафҳои даргир афзалияти аслӣ мебошад».
Мухолифати намояндаи Фаронса бо изҳороти намояндагони Русия ва Чин
Намояндаи Фаронса дар Созмони Милали Муттаҳид изҳороти намояндагони Русия ва Чинро дар дастгирӣ аз Эрон рад кард ва даъво намуд, ки баргаштани таҳримҳо алайҳи Эрон тибқи қатъномаҳои Шӯрои Амният қонунӣ аст.
Ӯ идома дода, даъво кард, ки ҷаласаи имрӯз комлан мувофиқи асос аст, то аъзои Шӯро дар бораи баргаштани таҳримҳо алайҳи Эрон дар доираи чаҳорчӯбҳои тасвибшудаи Созмони Милали Муттаҳид гуфтугӯ ва қарор қабул кунанд.
Қобили зикр аст, ки ҷаласаи Шӯрои Амният барои баррасии баргаштани таҳримҳои Эрон имшаб баргузор шуд ва ин Шӯро бо 11 овози мувофиқ, баргузории ҷаласа ва идомаи раванди баррасии парвандаи баргаштани таҳримҳои марбут ба Эронро тасвиб кард.
Your Comment