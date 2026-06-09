Фурӯпошии чархболи низомии Амрико дар наздикии тангаи Ҳурмуз

Ба гузориши хабарии «Абна», New York Times ба нақл аз манобеи огоҳ эътироф кард, ки як чархболи низомии амрикоӣ рӯзи душанбе дар наздикии тангаи Ҳурмуз фурӯпошид ва сарнишинони он наҷот дода шуданд.
Дар ин гузориш омадааст, ки то ҳол муайян нашудааст, ки оё ин чархбол бо оташи нерӯҳои эронӣ сарнагун шуда ё ба мушкилоти техникӣ дучор омадааст.
Бояд қайд кард, ки хисоротҳои воридшуда ба низомиёни амрикоӣ дар минтақаи халиҷи Форс ва тангаи Ҳурмуз аз ҷониби нерӯҳои мусаллаҳи Эрон ба сахтӣ сансур (сензура) мешавад.
Your Comment