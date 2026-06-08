Оташбас дар Лубнон қисми ҷудонашавандаи тафоҳуми оташбас буд

Ба гузориши хадамоти иттилоотии Абна, эълонияи Вазорати корҳои хориҷӣ дар бораи зарбаҳои дифоии Эрон алайҳи ҳадафҳои режими сионистӣ нашр шуд.
Мати паём чунин аст:
Дар пайи вайронкуниҳои такрории оташбаси 8 апрел ва такрори амалиёти таҷовузкоронаи режими сионистӣ алайҳи Лубнон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон, аз ҷумла тавассути ҳамдастӣ бо артиши террористии Амрико дар ҳамлаҳои ду ҳафтаи охир ба киштиҳо ва ҳадафҳои эронӣ дар минтақаҳои ҷанубии кишвар, ва низ ҳамдастӣ бо режими Амрико дар роҳзании баҳрӣ алайҳи миллати Эрон, нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон шабои якшанбеи 7 июни соли 2025 дар доираи ҳуқуқи аслии мудофиаи машруъ мувофиқи моддаи 51 Оинномаи Созмони Милали Муттаҳид, якчанд ҳадафи низомиро дар шимоли сарзаминҳои ишғолии Фаластин зарба заданд.
Ҷумҳурии Исломии Эрон бо таъкид ба иродаи ҷиддии миллати Эрон барои дифои қатъии амният ва манфиатҳои миллии худ дар ҳар нуқтае, ки зарур медонад, ёдовар мешавад, ки оташбас дар Лубнон қисми ҷудонашавандаи тафоҳуми оташбаси 8 апрели соли 2025 буд ва ҳукумати Амрико масъулияти бевосита дар қиболи вайронкуниҳои оташбас аз ҷониби режими сионистӣ ва паёмадҳои он, инчунин ҳар гуна боло рафтани шиддат дар минтақа дорад.
Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳушдор медиҳад, ки ҳар гуна саргузашти шарорангези режими сионистӣ алайҳи Лубнон ё Ҷумҳурии Исломии Эрон, бо посухи кӯфтанда ва ҳамаҷонибаи нерӯҳои мусаллаҳи шуҷои Эрон рӯбарӯ хоҳад шуд.
Your Comment