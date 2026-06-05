Сардор Ҳасанзода: Амрикоиҳо аз рӯзи даҳуми ҷанги Рамазон шикаст хӯрданд

Сардор Ҳасан Ҳасанзода, фармондеҳи сипоҳи Муҳаммад Расулуллоҳ (с) Теҳрон, дар суҳбате, дар робита бо қобилияти размӣ ва иқтидори ҳамла ва мудофиаи сипоҳи Муҳаммад Расулуллоҳ (с) Теҳрон барои муқобила бо ҳар гуна шарирӣ душмани амрикоию сионистӣ, изҳор дошт: «Гарчанде муқаррар нест, ки мо тамоми иқтидори худро эълом кунем, аммо душман медонад, ки дар ҳар марҳилае, ки бо мо даргир шудааст, иқтидорҳо, қобилиятҳо ва коғазҳои бурданеро аз мо дидааст, ки пеш аз он бо онҳо рӯбарӯ нашуда буд».
Вай афзуд: «Миллати мо бидонад, ки дар оянда, агар душман бори дигар хато кунад, ҳатман бо манзараҳое рӯбарӯ хоҳад шуд, ки бори дигар ӯро ҳайрон ва ғафлатзада хоҳад кард. Аз ин рӯ, мо ба мардум ин ваъдаро медиҳем, ки омодагиҳои [нерӯҳои мусаллаҳи мо] ба марогиб бештар аз оғози ҷанги Рамазон ва ҷанги таҳмилии сеюм аст».
Фармондеҳи сипоҳи Муҳаммад Расулуллоҳ (с) Теҳрон идома дод: «Қабалан, дар тамоми ин ҷангҳое, ки шумо дидаед, душманро дар муқобили миллати мо, иродаи миллати мо ва разандагони мо ғафлатзада кардаем».
«Ҳамаи тасаввурот ва баровардҳои душман дар ҷанг бо Эрон амалӣ нашудааст»
Вай баён кард: «Ҳамаи тасаввурот ва баровардҳое, ки ӯ то ба имрӯз доштааст, на танҳо амалӣ нашуд ва ба он ҳадафҳо нарасид, балки фаротар аз он, мо ба бартариҳои дучанд дар ҳамон арсаҳое, ки душман ҳадафгузорӣ карда буд, даст ёфтаем».
«Душман хор шуда ва ба хештан ва коршиносони худ ҷавобе надорад»
Ҳасанзода дар робита бо ин воқеият, ки ҷаҳон ва минтақа шикасти Амрико ва пирӯзии Эронро пазируфтаанд, хотирнишон кард: «Ба назари ман Трамп ва амрикоиҳо, аз рӯзи даҳуми ҷанг шикаст хӯрданд ва он тағйироте, ки ҳоло дар рафторҳо ва мавқеъҳо мебинед, ба он сабаб аст, ки ҳақиқатан душманони мо дар муқобили иродаи миллати мо ва дар муқобили қудратмандии нерӯҳои мусаллаҳи мо шикаст хӯрда ва хор шудаанд ва дар муқобили мардуми худ, хештани худ, коршиносони худ ва мардуми ҷаҳон ҷавобе надоранд».
Вай унвон кард: «Имрӯз ба фазли Парвардигор, ҳамаи ҷаҳон медонанд, ки тарафи пирӯзи майдон, миллиати Эрон, ҷабҳаи муқовимат ва Эрони исломӣ аст ва ҳама медонанд, ки амрикоиҳо ва режими сионистӣ сад дар сад дар ҳадафҳои худ шикаст хӯрдаанд ва табиатан онҳо бояд бипазиранд, ки дар муқобили миллати мо зону зананд ва дар баробари ин иродаи оҳанин, ки ҳасту нӯду чанд шаб аст дар майдонҳо ҳузур меёбад, таслим шаванд».
Фармондеҳи сипоҳи Муҳаммад Расулуллоҳ (с) Теҳрон гуфт: «Трамп ва амрикоиҳо, аз рӯзи даҳуми ҷанг шикаст хӯрданд ва он тағйироте, ки дар мавқеъҳо мебинед, ба он сабаб аст, ки душман ҳақиқатан шикаст хӯрдааст».
Сардор Ҳасан Ҳасанзода, фармондеҳи сипоҳи Муҳаммад Расулуллоҳ (с) Теҳрон, дар суҳбате, дар робита бо қобилияти размӣ ва иқтидори ҳамла ва мудофиаи сипоҳи Муҳаммад Расулуллоҳ (с) Теҳрон барои муқобила бо ҳар гуна шарирӣ душмани амрикоию сионистӣ, изҳор дошт: «Гарчанде муқаррар нест, ки мо тамоми иқтидори худро эълом кунем, аммо душман медонад, ки дар ҳар марҳилае, ки бо мо даргир шудааст, иқтидорҳо, қобилиятҳо ва коғазҳои бурданеро аз мо дидааст, ки пеш аз он бо онҳо рӯбарӯ нашуда буд».
Your Comment