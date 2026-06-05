Ню-Йорк Таймз: Дронҳои Ҳизбуллоҳ заъфи дифоии Исроилро ошкор кард

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира ва навиштаи Ню-Йорк Таймз, дар ҳафтаҳои ахир ин дронҳо дар маҷмӯъае аз ҳамлаҳои мустақим алайҳи нафрбарони зиреҳпӯш, танкҳо ва системаҳои дифои ҳавоии режими сионистӣ ба кор гирифта шудаанд. Артиши ин режим низ тасдиқ кардааст, ки ин ҳамлаҳо тақрибан ба рӯйдодҳои ҳаррӯза табдил ёфта ва ба кушта шудани чанд низомӣ анҷомидааст.
Ин рӯзнома менависад паёмади ин ҳамлаҳо танҳо ба хисороти низомӣ маҳдуд набуда, ҳамзамон тасвири бартарии технологии режими сионистиро низ зери суол бурдааст; масъалае, ки нигаронии афзояндае дар миёни нерӯҳои ин режими мустақар дар ҷануби Лубнон эҷод кардааст.
Ню-Йорк Таймз ба нақл аз мақомоти сионистӣ гузориш медиҳад, ки афсарони артиш аз аввали соли 2024 дар бораи эҳтимоли истифодаи Ҳизбуллоҳ аз дронҳои нахи нӯрӣ ҳушдор дода буданд; технологие, ки дар рафти ҷанги Русия ва Укроин равнақ ёфт. Фарқи ин дронҳо дар он аст, ки ба сигналҳои радиоӣ такя намекунанд. Ба иваз, оператор тавассути кабелҳои борики нахи нӯрӣ, ки ҳангоми парвоз тадриҷан боз мешаванд, назорати онҳоро дар даст дорад; хусусияте, ки онҳоро то ҳадди зиёде дар баробари усулҳои пароҷит (паразит) ва халал расондани электронии режими сионистӣ масуният мебахшад.
Бо вуҷуди ин ҳушдорҳо, ба навиштаи ин рӯзнома, артиши режими сионистӣ чораҳои кофӣ барои муқобила бо ин таҳдиди нав андешида нашудааст. Ҳатто замоне, ки ҳамлаҳои ҳаррӯза дар моҳи апрел оғоз ёфт, баъзе чораҳои дифоии сода, ки дар Укроин истифода шуда буд, монанди насби тӯрҳои муҳофизатӣ бар мавқеъҳои собит ва мошинҳои низомӣ, ба таври васеъ ҷорӣ нагардид.
Гай Хазот, генерали нафақагирифтае, ки дар солҳои гузашта дар равандҳои дарсгирии низомӣ ширкат дошта, мегӯяд, ки ниҳоди амниятии ин режим аз хатар огоҳ буд, аммо бо ҷиддият ва зарурати лозима ба он напардохт.
Ню-Йорк Таймз ҳамчунин ёдовар мешавад, ки Ҳизбуллоҳ аз соли 2014 ба тадриҷ амалиёти низомӣ алайҳи режими сионистиро аз сар гирифтааст. Пас аз оғози ҷанги Амрико ва режими сионистӣ алайҳи Эрон дар охири моҳи феврал, ин ҳизб ҳамлаҳои мусошакӣ ва дронҳои худро алайҳи ин режим шадидтар кардааст.
Ню-Йорк Таймз дар гузорише эълом кард, ки ҳамлаҳои Ҳизбуллоҳ бо дронҳои нахи нӯрӣ осебпазирии системаҳои дифоии режими сионистиро намоён кардааст.
Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Алҷазира ва навиштаи Ню-Йорк Таймз, дар ҳафтаҳои ахир ин дронҳо дар маҷмӯъае аз ҳамлаҳои мустақим алайҳи нафрбарони зиреҳпӯш, танкҳо ва системаҳои дифои ҳавоии режими сионистӣ ба кор гирифта шудаанд. Артиши ин режим низ тасдиқ кардааст, ки ин ҳамлаҳо тақрибан ба рӯйдодҳои ҳаррӯза табдил ёфта ва ба кушта шудани чанд низомӣ анҷомидааст.
Your Comment