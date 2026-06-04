Ҳамлаҳои бепилоти режими сионистӣ ба ҷануб ва шарқи Лубнон

Ба гузориши хабарии «Абна» бо иқтибос аз «Ал-Ҷазира», манбаъҳои хабарӣ аз якчанд ҳамлаи бепилоти режими сионистӣ ба минтақаҳое дар ҷануб ва шарқи Лубнон хабар доданд.
Хабарнигори «Ал-Ҷазира» гузориш дод, ки бепилотҳои Исроил деҳаи Забдин ва атрофи деҳаи Мифдунро дар шаҳри Набатия дар ҷануби Лубнон ҳадаф қарор доданд.
Бар асоси ин гузориш, деҳаи Маъруб дар шаҳри Сур дар ҷануби Лубнон низ ҳадафи ҳамлаи бепилоти режими сионистӣ қарор гирифт.
Дар шарқи Лубнон, деҳаи Саҳмар дар Баққои Ғарбӣ ҳадафи панҷ ҳамлаи ҳавоии режими сионистӣ қарор гирифт.
Агентии расмии Лубнон эълом кард, ки ҳамлаҳои режими сионистӣ ба деҳаи Саҳмар дар Баққои Ғарбӣ дар шарқи ин кишвар, як шаҳид ва 4 захмӣ барҷой гузошт.
Бар асоси ин гузориш, ин ҳамлаҳо минтақаҳое дар деҳаи Саҳмарро ҳадаф қарор доданд ва нерӯҳои ёридиҳанда ба макон фиристода шуданд.
Хабарнигори «Ал-Ҷазира» инчунин аз ҳамлаҳои бепилоти режими сионистӣ ба деҳаи Табнин дар шаҳри Бинт Ҷубайл дар ҷануби Лубнон хабар дод.
Your Comment