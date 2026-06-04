Роҳбари Инқилоб: Бояд бо истодагарӣ ва ҳифзи ваҳдат, нақшаҳои душманро бекор кунем

Ба гузориши хабарии «Абна», пайғоми Ҳазрати Оятуллоҳ Сеид Мудҷатабо Ҳусайнии Хоманаӣ, Роҳбари олии Инқилоби Исломӣ ба муносибати иди Ғадир ва сию ҳафтумин солгарди даргузашти Ҳазрати Имом Хумайни (р) ва солгарди оғози роҳбарии Ҳазрати Оятуллоҳи шаҳид Сеид Алӣ Хоманаӣ субҳи имрӯз дар ҳарами Имоми Роҳил тавассути Ҳуҷҷатулислом Муҳаммадҷаводи Ҳоҷ Алӣ Акбарӣ қироат шуд.
Низоми салтанате, ки пойгоҳе ба номи Исроилро, ки наздики ҳаштод сол пеш сохтааст, вуҷуди Эрони қавӣ ва мустақил ва бархӯрдор аз навъҳои гуногуни манфиатҳоро дар марзи шарқии ҷуғрофияи пӯч ва дурӯғини Исроили Бузург, яъне шарқи Фурот, қабул намекунад ва аз ҳар амале дар роҳи пешгирии пешрафти он кӯтоҳӣ намекунад. Дар ҳамин маҷол ба миллати азиз арз мекунам: душмани бадхоҳ, ҳоло ки дар мусофеъа бо фарзандони дилери шумо дар нерӯҳои мусаллаҳ дучори шикаст шуда ва бахусус ба хотири мувоҷеҳа бо зарбаи қатъӣ, ҳам дар набарди низомӣ ва ҳам дар майдон ва кӯча, таҳқири пурмаъно ва амиқеро таҷриба мекунад, ки дар асари он вазниши маҳсуси кишварҳо аз ӯ сабаб шудааст, кидҳои худро дар ҷанги таркибӣ бар ду нуқта мутамарказ кардааст: яке тобоварии мардум; дигаре эҷоди хато дар дастгоҳи ҳисоботии масъулони кишвар. Воситаи асосии вай дар ин ҳар ду, киштани тухми тардид, яъс, тарс, бадгумонӣ ва ихтилоф аст. Аз ин рӯ, дар мақоми муқобила бо ин бадхоҳиҳо бояд ҳамагон бо истодагарӣ ва равшанбинӣ ва ҳифзи ваҳдат ва интизом ва эътимоди мутақобила ва ҳамсадо нашудан бо душман, нақшаи шуоми ӯро бекор намоянд. Дар ин мақом, нақши масъулон дар пуштибонӣ аз ин умур хеле муҳим аст. Ҳар гуна амале, ки боиси бадбинӣ ва маёҳати афроди мардум шавад, навъе аз кумак ба душмани ин кишвар ва мардумаш маҳсуб мегардад.
Акнун фурсати тозае барои муаррифии амалӣ ва таҳқиқ бахшидан ба мактаби Хумайни Кабир ва Хоманаии азизи шаҳид ҳамчун роҳбарони мазлум, аммо муқтадир ва албатта пирӯзи Инқилоби Исломӣ дар саросари ҷаҳон фароҳам шудааст. Ин нақши муҳим бар ӯҳдаи афроди миллат хусусан ҷавонон, нухбагон ва аҳли фикр ва андеша ва ҳунар аст, то бар асоси ҳамин мактаб бо эътимод ба ваъдаҳои Худо, дар сояи таваҷҷуҳоти сарварамон аҷҷалуллоҳу таъоло фараҷаҳушшарифи ва дар роҳи Исломи ноб, яъне хати нуронии тарсимшуда дар давраи дусаду панҷоҳсолаи ҳузури соҳибони исмат ва вилояти кубро салавотуллоҳи ва саломаҳу алайҳим аҷмаъин, ояндаи дурахшони Эрони азизро бисозанд.
Your Comment