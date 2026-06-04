Ҳокимияти технологӣ; талоши Аврупо барои раҳоӣ аз вобастагии рақамӣ ба Амрико

Иттиҳодияи Аврупо дар се даҳаи гузашта дар соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ ва саноатӣ тавонистааст ҷойгоҳи назаррасе дар низоми байналмилал касб кунад, аммо дар арсаи технологияҳои рақамӣ ҳанӯз ба сахтӣ ба бозигарони хориҷӣ, бахусус ширкатҳои амрикоӣ, вобаста мондааст. Имрӯз қисми зиёди зерсохторҳои абрӣ, муҳаррикҳои ҷустуҷӯ, шабакаҳои иҷтимоӣ, системаҳои омили телефони мобилӣ ва ҳатто бисёре аз хидматҳои мавриди истифодаи ҳукуматҳои аврупоӣ тавассути ширкатҳое монанди Google, Microsoft, Amazon, Apple ва Meta таъмин мешавад.
Аз манзари ҳуқуқӣ ва стратегӣ, нигаронии асосии Аврупо танҳо иқтисодӣ нест. Он чи Брюссельро ба сӯйи тадвини ин баста равона кардааст, нигаронӣ аз осебпазирии ҳокимият дар шароити буҳронҳои геополитикӣ аст. Таҷрибаи ҷанги Украина, шиддат гирифтани рақобати Амрико ва Чин ва ҳамчунин баҳсҳои марбут ба дастрасии фаромарзии ҳукумати Амрико ба додаҳои нигаҳдорӣшуда дар серверҳои ширкатҳои амрикоӣ, сиёсатгузорони аврупоро ба ин натиҷа расондааст, ки вобастагии рақамӣ метавонад ба абзор барои аъмоли фишори сиёсӣ табдил ёбад.
Дар ҳамин чаҳорчӯб, Комиссияи Аврупо дар пайи рушди зерсохторҳои абрии аврупоӣ, афзоиши иқтидори марказҳои дода, дастгирӣ аз ширкатҳои фаъол дар соҳаи зеҳни сунъӣ ва тақвияти истеҳсоли нимноқилҳо дар дохили Иттиҳодия аст. Ин сиёсатҳо дар аробаи стратегие қарор мегиранд, ки дар тӯли солҳои охир бо тасвиби Қонуни чипи Аврупо, эҷоди корхонаҳои зеҳни сунъӣ ва рушди лоиҳаҳои ҳисобмонии абрии мустақил оғоз шуда буд.
Your Comment