Катс даъво кард: «Аз ҷануби Лубнон ақибнишинӣ намекунем»

Ба гузориши хабарии «Абна» бо иқтибос аз «Ал-Ҷазира», Исроил Катс, вазири ҷанги режими сионистӣ, даъво кард: «Нерӯҳои мо аз ҷануби Лубнон, аз ҷумлаи минтақаи қалъаи Шақиф, ақибнишинӣ нахоҳанд кард. Лубнониҳо ба ҷануб барнамегарданд ва мо ба амалиёти харобии зерсохторҳо идома медиҳем».
Вай даъво кард: «Он чи рӯзи гузашта дар бораи музокираҳои миёни Лубнон ва Исроил рух дод, натиҷаи воқеиятест, ки мо дар Лубнон эҷод кардаем. Минтақаи аз силоҳ холӣ дар ҷануби Литонӣ эҷод хоҳад шуд. Артиши мо дар минтақаи амниятии Лубнон то хатти зард боқӣ хоҳад монд».
Катс даъво кард: «Исроил дорои озодии амал бо дастгирии Амрико барои ҳамла ба Байрут дар посух ба ҳар ҳамла ба шаҳракҳои шимолӣ ё Исроил мебошад. Зерсохторҳои Ҳизбуллоҳро ҳадаф қарор хоҳем дод. Таҳаввулоте, ки мо дар Лубнон эҷод кардаем, ба созишномаи сулҳ оварда хоҳад расонд».
Your Comment