Шикасти номзади тарафдори Трамп дар интихоботи пешакии губернатории Айова

Ба гузориши хабарии «Абна» бо иқтибос аз «Укоз», дар як воқеаи ғайричашмдошт барои Доналд Трамп, президенти Иёлоти Муттаҳида, намояндаи ҷумҳурихоҳ Рэнди Фенстра дар интихоботи пешакии рӯзи сешанбе, номзадии губернатории Айоваро аз даст дод. Бо вуҷуди дастгирии Трамп дар рӯзи ҷумъа ва тавсифи ӯ ҳамчун яке аз пурқувваттарин тарафдорони худ, Фенстра аз рақибаш, Зак Лан, кишоварзе ки ба наздикӣ вориди сиёсат шуда ва як шахси берунӣ маҳсуб мешавад, шикаст хӯрд. Лан бо 37.8 дарсади овозҳо дар муқобили 37 дарсади Фенстра, бо фарқияти камтар аз як дарсад, ғолиб шуд.
Ин шикаст, саволҳоеро дар бораи дастгирии Трамп пеш меорад. Шикасти Фенстра ҳамчун як шугурди васеъ ва ҳамчун як ақибгарди нодир барои тасарруфи Трамп дар рақобатҳои номзадии ҷумҳурихоҳон тавсиф шуд, зеро Фенстра аз ҷониби муҳофизакорони Айова ҳамчун номзади аслӣ дида мешуд.
Зак Лан, кишоварзи Айова ва фаъоли сиёсии муҳофизакор вобаста ба ҷунбиши MAGA, корзарони интихоботии худро дар асоси шиори "Айова аввал" мутамарказ кард ва бар мубориза бо сатҳи баланди саратон, дастгирии хоҷагиҳои оилавӣ ва маҳдуд кардани муҳоҷират таъкид дошт. Ин ба ӯ иҷозат дод, то интихобкунандагоне рӯ ба рӯ шавад, ки дар ҷустуҷӯи чеҳраи наве дар берун аз Вашингтон буданд.
Ин шикаст, пас аз пирӯзиҳои пайдарпайи номзадҳои тарафдори президент дар интихоботи пешакии чанд ҳафтаи гузашта, саволҳоеро дар бораи маҳдудиятҳои таъсири Трамп дар пойгоҳи анъанавии ҷумҳурихоҳии ӯ пеш меорад.
Your Comment