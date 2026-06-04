Шайх Наим Қосим: Намоиши хоркунандаи гуфтушуниди мустақим бо душман бояд боздошта шавад

Ба гузориши хабарии «Абна» бо иқтибос аз «Ал-Маядин», шайх Наим Қосим, котиби умумии Ҳизбуллоҳи Лубнон, ба муносибати сию ҳафтумин солгарди даргузашти Имом Хумайни (р) изҳороте нашр кард ва дар он оид ба охирин таҳаввулоти Лубнон сухан ронд.
Дар изҳороти шайх Наим Қосим омадааст: «Имом Хумайни яке аз таҷаллиёти роҳи илоҳӣ барои тамоми башарият аст. Инқилоби Эрон бо пуштибонии исломӣ ва бар пояи усулҳои мубориза бо зулм ва ишғолгарӣ оғоз шуд ва шиори "На шарқӣ, на ғарбӣ"-ро пеш гузошт. Аз манзари динӣ ва дар доираи интихоби фикрӣ ва фарҳангӣ, Имом Хумайни яке аз таҷаллиёти роҳи илоҳӣ барои тамоми башарият аст».
Вай афзуд: «Ғарб ва Шарқ ба Эрон бо роҳбарии Имом Хумайни иҷозат надоданд, ки таҷрибаи сиёсии худро бо оромӣ пеш барад, аз ин рӯ мутакаббирон ҷанги ҳаштсолаеро бар зидди Эрон ба роҳ андохтанд. Қудратҳои ҷаҳонӣ ва минтақавӣ барои сарнагунии низоми Ҷумҳурии Исломӣ сафарбар шуданд, аммо ин низом бо фидокориҳои васеъ, дар муқобили ҷанг, муҳосираи иқтисодӣ ва фишорҳои байналмилалӣ, бо истодагарии роҳбарӣ, мардум, Сипаҳ, артиш ва нухбагони худ муқовимат кард».
Котиби умумии Ҳизбуллоҳ таъкид кард: «Ифтихор ва сипоси бепоёни мо аз Худованд аст, ки дар тарзи зиндагии худ ва дар пуштибонӣ аз ҳақ ва пойдорӣ, аз Имом Хумайни пайравӣ кардем. Баробари ҳама душвориҳое, ки инқилоби Эрон бо он рӯ ба рӯ шуд, Эрон дар ҳама арсаҳо пешрафт кард ва аз ҷунбишҳои озодибахш пуштибонӣ намуд. Душманон дар баробари миллати бузурги Эрон, ки бо мактаби Ҳусайнӣ, эҳсор ва фидокорӣ парвариш ёфтааст, муваффақ нашудаанд ва нахоҳанд шуд».
Наим Қосим идома дод: «Муқовимат дар Лубнон барои озод кардани замин аз ишғолгарон дар минтақа, аз равиш ва андешаи Имом Хумайни (р) илҳом гирифтааст. Эрон дар пуштибонӣ аз миллати Фаластин барои озодии замин ва Қудси худ ва низ пуштибонӣ аз ҷунбишҳои муқовимат дар баробари ишғоли Исроил, дорои мавқеъҳои барҷаста ва арзишманд будааст».
Вай бо ишора ба таҳаввулоти Лубнон изҳор дошт: «Байёнияи Вашингтон натиҷаи гуфтушунидҳои мустақим, беҳуда, хоркунанда ва шармангез барои Лубнон буд ва пояҳои таслими Лубнон дар баробари нақшаи "Исроили Бузург" -ро тарсим кард. Ки ҳадафи асосии ҳар созишноме холисилоҳкунии муқовимат бошад, маънои нобудии қудрати Лубнон ва таҳдиди вуҷудӣ барои нест кардани миллати тобовари онро дорад. Оташбаси хаёлии ва тафсире, ки бар асоси он Ҳизбуллоҳ бояд ҳамлаҳоро боздорад ва нерӯҳои муқовимат дар ҳоле ки таҷовуз ҳоло идома дорад ва фишори низомӣ барқарор аст, ҷанубро тарк кунанд, маънои таслим, шикаст ва таҳаққуқи ҳадафҳои душманро дорад».
Котиби умумии Ҳизбуллоҳ хотирнишон кард: «Байёнияи Вашингтон усулҳоеро тарсим мекунад, ки Амрико ва Исроил барои таслими Лубнон дар баробари нақшаи "Исроили Бузург" дар назар доранд. Ин байёния барои хароб кардани Лубнон, бесубот кардани он ва барангехтани фитна миёни лубнониҳост. Байёнияи Вашингтон бо ҳадафи барангехтани фитна миёни лубнониҳо ва дастёбии Исроил аз роҳи сиёсат ба он чизе аст, ки дар ҷанг ба даст наовардааст. Ин амр барои касоне, ки иззат, киромот, ҳифзи хуни шаҳидон, маҷрӯҳон, асирон ва ин миллати бузурги фидокорро мехоҳанд, ғайриимкон аст. Байёнияи Вашингтон роҳнамои роҳест барои нобудии қисмате аз миллати Лубнон ва ба бандагӣ кашидани қисмати дигари он. Ки раванди амниятӣ дар зери шиори оташбаси хаёлӣ пайравӣ шавад, ба мисли хоби иблис барои вуруд ба биҳишт аст. Мо танҳо ба боздошти пурраи таҷовуз, барқарор кардани оташбаси пурра ва ақибнишинии Исроил таваҷҷӯҳ дорем. Оташбас бояд ҳамаҷониба бошад, набояд фарқе миёни ҷануб ва дигар минтақаҳои Лубнон вуҷуд дошта бошад ва душман набояд дар Лубнон озодии куштор дошта бошад».
Your Comment