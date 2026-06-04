Палатаи намояндагони ИМА ба маҳдуд кардани ихтиёроти ҷангии Трамп раъй дод

Ба гузориши хабарии «Абна», агентии «Рейтер» гузориш дод, ки Палатаи намояндагони ИМА бо аксарияти овозҳо, қадами баланд ва бесабқаро барои маҳдуд кардани сиёсатҳои ҷангталабонаи Доналд Трамп, президенти ин кишвар бардошта, тарҳеро ба тасвиб расонд, ки ихтиёроти президенти ин кишварро барои амали низомӣ ё идомаи ҷанг бар зидди Эрон ба шиддат маҳдуд мекунад.
Ин қатънома марбут ба «Ихтиёроти Ҷанг», ки аз ҷониби намояндагони Ҳизби демократ ва бо ҳадафи пешгирӣ аз ҳар гуна рӯбарӯии низомии беиҷозат бо Теҳрон бе дарёфти иҷозати расмӣ ва равшани Конгресс пешниҳод шуда буд, дар ниҳоят бо 215 раъйи мувофиқ дар баробари 208 раъйи мухолиф тасвиб шуд.
Нуктаи муҳим дар ин раъйгирӣ, шикастани сафҳои якпорчаи ҳизби ҳоким буд; зеро чор намояндаи ҷумҳурихоҳ низ бо гардиш аз мавқеъҳои Кохи Сафед, ба демократҳо пайвастанд ва ба ин тарҳ раъйи мусбат доданд.
Тасвиби ин қатънома дар Палатаи намояндагон метавонад ба кӯшишҳои монанд дар Сенати ИМА низ шитобад.
Сенати ИМА пештар нусхае аз ин тарҳро ба саҳн оварда, аммо ҳанӯз раъйгирии ниҳоӣ дар бораи он анҷом нашудааст. Нусхаи Сенат ҳатмитар буда, дар сурати тасвиб, Трампро мулзим ба анҷом додани ҷанг бе иҷозати Конгресс хоҳад кард, ҳарчанд дар ниҳоят имкони ветои он аз ҷониби президент вуҷуд дорад.
Your Comment