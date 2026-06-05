Истодагӣ дар баробари қудратҳои мутакаббири ҷаҳон идома дорад

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз манобеъи Ироқӣ, шайх Ҳайдар ал-Ғаравӣ, дабири кулли ҷунбиши «Ансоруллоҳ ал-Авфиё» (муқовимати исломии Ироқ) хитоб ба разандагони муқовимати исломӣ гуфт: «Ҳаракати шумо дар масири ҳақ, идомаи роҳи он ҳазрат дар ёрии мазлумон ва муқобила бо ботил аст; роҳе, ки бо вуҷуди ҳамаи мушкилоту душвориҳо ҳанӯз ҳам идома дорад».
Вай таъкид кард: «Силоҳҳои шумо имрӯз имтидоди табиии «Зулфиқор» аст ва истодагии шумо дар баробари қудратҳои мутакаббири ҷаҳон, таҷсуми зиндае аз устувории Амирулмуъминин Алӣ (а) дар Хайбар ва Аҳзоб ба шумор меравад».
Дабири кулли ҷунбиши «Ансоруллоҳ ал-Авфиё» дар Ироқ таъкид кард: «Истодагии разандагони муқовимати исломӣ дар баробари қудратҳои мутакаббири ҷаҳон, таҷсуми зиндае аз устувории Амирулмуъминин Алӣ (а) дар Хайбар ва Аҳзоб ба шумор меравад».
Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз манобеъи Ироқӣ, шайх Ҳайдар ал-Ғаравӣ, дабири кулли ҷунбиши «Ансоруллоҳ ал-Авфиё» (муқовимати исломии Ироқ) хитоб ба разандагони муқовимати исломӣ гуфт: «Ҳаракати шумо дар масири ҳақ, идомаи роҳи он ҳазрат дар ёрии мазлумон ва муқобила бо ботил аст; роҳе, ки бо вуҷуди ҳамаи мушкилоту душвориҳо ҳанӯз ҳам идома дорад».
Your Comment