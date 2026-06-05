Ба гузориши агентии хабарии Абна, Ҳуҷҷатулайслом Муҳаммад Қумӣ, раиси Созмони таблиғоти исломӣ, дар солгарди даргузашти бунёнгузори бузурги инқилоб, бо бозхони мираси фикрии имом ва ишора ба набуди роҳбари шаҳид; ягона тафсиркунандаи мактаби имом дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Имоми ҳакими мо илм ва ирфони амиқи худро ба матни ҳаёти иҷтимоӣ овард. Солгарди даргузашти он ҳақиқати ҳамвора зинда, ёдовари ҳаёти илоҳӣ ва бодилӣ аст, ки ба таъси аз Амирулмуъминин (а) ва бо истодагӣ дар баробари зӯргӯё, рӯҳи наве дар калбади ҷомеъа дамид».
Вай афзуд: «Ҳанӯз аз сарчашмаи ин занҷираи норонӣ сероб нашуда будем, ки роҳбари шаҳиди мо, ягона тафсиркунандаи мактаби имом, аз миёни мо рафт; ҳаме ки таҷлили воқеӣ аз имомро бо айният бахшидан ба андешаҳои эшон ба амал овард. Роҳбаре, ки худ имтидоди сурхи ин роҳ шуд ва бо шаҳодаташ, ихлос ва бодилиро маъно кард. Ҳарчанд ки ин набуд ва сӯг бисёр сахт ранҷовар аст, аммо дил равшан аст, ки наҳзати Хумайнӣ ҳанӯз ҳам идома дорад».
Раиси Созмони таблиғоти исломӣ дар солгарди даргузашти бунёнгузори бузурги инқилоб, бо бозхони мираси фикрии имом ва ишора ба набуди роҳбари шаҳид; ягона тафсиркунандаи мактаби имом дар саҳифаи шахсии худ навишт: «Наҳзати Хумайнӣ ҳанӯз ҳам идома дорад».
Ба гузориши агентии хабарии Абна, Ҳуҷҷатулайслом Муҳаммад Қумӣ, раиси Созмони таблиғоти исломӣ, дар солгарди даргузашти бунёнгузори бузурги инқилоб, бо бозхони мираси фикрии имом ва ишора ба набуди роҳбари шаҳид; ягона тафсиркунандаи мактаби имом дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Имоми ҳакими мо илм ва ирфони амиқи худро ба матни ҳаёти иҷтимоӣ овард. Солгарди даргузашти он ҳақиқати ҳамвора зинда, ёдовари ҳаёти илоҳӣ ва бодилӣ аст, ки ба таъси аз Амирулмуъминин (а) ва бо истодагӣ дар баробари зӯргӯё, рӯҳи наве дар калбади ҷомеъа дамид».
Your Comment