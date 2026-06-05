Мансабдори ҳиндӣ: Муносибатҳои байни аъзои БРИКС имкониятҳои наверо эҷод мекунад

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Риа Новостӣ, Вини Кумар, сафири Ҳинд дар Русия гуфт, ки муносибатҳои тиҷоратӣ дар доираи БРИКС метавонанд имкониятҳои нав ва назаррасро барои ҳамаи кишварҳои аъзо дар замонае, ки занҷирҳои таъминоти ҷаҳонӣ зери фишор қарор доранд, эҷод кунанд.
Вай ёдовар шуд, ки Ҳинд имсол раёсати БРИКС-ро бар ӯҳда дорад ва то ба ҳол дар панҷ моҳи аввали соли 2026 беш аз 150 ҷаласа ва чорабинӣ бо иштироки ҳамаи кишварҳои аъзо баргузор кардааст.
БРИКС як эътилофи байниҳукуматӣ ва созмони қудратҳои иқтисодии навбаланд аст, ки ҳадафи он таҳкими ҳамкориҳои тиҷоратӣ, сиёсӣ ва молиявӣ байни кишварҳои рӯ ба тараққӣ мебошад. Ин гурӯҳ тақрибан нисфи аҳолии ҷаҳонро дар худ ҷой дода ва қисмати бузурги ММД (Максули ночизи дохилӣ)-и ҷаҳонро ба худ ихтисос додааст.
Сафири Ҳинд дар Русия эълом кард, ки муносибатҳои байни аъзои гурӯҳи БРИКС имкониятҳои наверо барои кишварҳои аъзо эҷод мекунад.
Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз Риа Новостӣ, Вини Кумар, сафири Ҳинд дар Русия гуфт, ки муносибатҳои тиҷоратӣ дар доираи БРИКС метавонанд имкониятҳои нав ва назаррасро барои ҳамаи кишварҳои аъзо дар замонае, ки занҷирҳои таъминоти ҷаҳонӣ зери фишор қарор доранд, эҷод кунанд.
Your Comment