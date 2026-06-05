Палатаи намояндагони Амрико лоиҳаи хуруҷи нерӯҳои ин кишвар аз Лубнонро рад кард

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз «Қудси Арабӣ», Палатаи намояндагони Амрико рӯзи панҷшанбе пешнависи қатъномаеро, ки дар асоси Қонуни ихтиёроти ҷангӣ танзим шуда буд ва ҳукумати ин кишварро ба хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз ҳар гуна амалиёти размӣ дар Лубнон бидуни иҷозати Конгресс вазифадор мекард, рад кард.
Дар асоси натиҷаҳои овоздиҳӣ, ин лоиҳа бо 324 овози мухолиф дар баробари 92 овози мувофиқ ва ду овози мумтанеъ ба тасвиб нарасид. Дар ин миён 207 намояндаи ҷумҳурихоҳ, 117 намояндаи демократ ва як намояндаи мустақил ба ин қатънома мухолифат карданд.
Томас Массӣ, намояндаи ҷумҳурихоҳи иёлати Кентуккӣ, танҳо узви ҳизби ҷумҳурихоҳ буд, ки ба ин лоиҳа овози мусбат дод. Ҳамчунин Беттӣ МакКоллум ва Дерек Тран, ду намояндаи демократ, овози «ҳозир» сабт карданд.
Ин қатънома аз ҷониби «Рашида Талиб» намояндаи демократ пешниҳод шуда буд. Дар матни он таъкид шудааст, ки Конгресси Амрико ҳеҷ эъломияи ҷангӣ содир накарда ва иҷозати қонунии возеҳе барои ширкати нерӯҳои амрикоӣ дар амалиёти низомии Исроил дар Лубнон пешниҳод нашудааст.
Талиб низ дар паёме дар шабакаи иҷтимоии X бо ишора ба талафоти ғайринизомиён дар Лубнон хостори боздошти бомббордонҳо шуд ва эълом кард, ки режими сионистӣ бо вуҷуди созиши оташбас, доманаи ҳамлаҳои худро дар минтақаҳои гуногуни Лубнон васеъ кардааст.
Дар муқобил, Ҳаким Ҷеффрис, раҳбари ақаллияти демократ дар Палатаи намояндагон ҳамроҳ бо чанд тан аз роҳбарони ин ҳизб дар изҳороте эълом карданд, ки дар айни ҳол ҳеҷ як аз нерӯҳои мусаллаҳи Амрико ба таври мустақим дар амалиёти размӣ дар Лубнон ширкат надоранд.
Онҳо ҳамчунин таъкид карданд, ки баррасии мавзӯи ихтиёроти ҷангӣ дар қабли Лубнон бояд дар қолаби лоиҳаи дигаре анҷом шавад, ки дар он хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ даргир дар амалиёти размӣ пешбинӣ шуда ва ҳамзамон ҳамкории амниятӣ бо артиши Лубнон ва ҳифзи амкони дипломатии Амрико истисно шудааст.
Ин овоздиҳӣ дар ҳоле анҷом шуд, ки як рӯз пеш аз он Палатаи намояндагони Амрико қатъномаеро бо ҳадафи маҳдуд кардани ҳар гуна амалиёти низомии ҳукумати ин кишвар алайҳи Эрон тасвиб карда буд.
Намояндагони Палатаи намояндагони Амрико бо аксарияти овозҳо лоиҳаеро, ки хуруҷи нерӯҳои ин кишварро аз ҳар гуна амалиёти низомӣ дар Лубнон талаб мекард, рад карданд.
Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз «Қудси Арабӣ», Палатаи намояндагони Амрико рӯзи панҷшанбе пешнависи қатъномаеро, ки дар асоси Қонуни ихтиёроти ҷангӣ танзим шуда буд ва ҳукумати ин кишварро ба хуруҷи нерӯҳои амрикоӣ аз ҳар гуна амалиёти размӣ дар Лубнон бидуни иҷозати Конгресс вазифадор мекард, рад кард.
Your Comment