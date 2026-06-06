Даъвои СЕНТКОМ: Мо ҳадафҳоеро дар Сирик ва Қешм бомбаборон кардем

Ба гузориши агентии хабарии Абно ба нақл аз Алҷазира, Фармондеҳии марказии артиши террористии ИМА дар Ғарби Осиё дар изҳороте даъво кард, ки чанд лаҳза пеш, нерӯҳои СЕНТКОМ чор ҳавопаймои бесарнишини ҳамлаовари якҷонибаи Эронро, ки ба сӯи Тангаи Ҳурмуз партофта шуда буданд, сарнагун карданд.
СЕНТКОМ даъво кард, ки ин ҳавопаймоҳои бесарнишини ҳамлаовар барои трафики баҳрии минтақа таҳдиди фаврӣ эҷод мекарданд ва нерӯҳои амрикоӣ барои муҳофизат дар баробари ҳамлаҳои бештар, ба сайтҳои радарҳои назорати соҳилии Эрон дар Гурӯк (Сирик) ва ҷазираи Қешм ҳамла карданд.
Your Comment