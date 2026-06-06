Улянов: Хомӯшии Ғарб ҳамлаҳо ба иншооти ҳастаиро муқаррарӣ кардааст

Ба гузориши агентии хабарии Абно ба нақл аз агентии хабарии ТАССи Русия, Михаил Улянов дар нишасти Шӯрои ҳокимони АБЭА гуфт: «Кишварҳои ғарбӣ дар тӯли як соли гузашта кӯшиш кардаанд, ки ҳамлаҳо ба инфрасохтори ҳастаии Эрон аз ҷумла нерӯгоҳи бушер Эрон ва нерӯгоҳи Запорожияро сарфи назар кунанд ва ҳамин масъала ба тезу тунд шудани раванди хавфи ҳамла ба иншооти ҳастаӣ дар асри бисту якум оварда расонидааст».
Дар ҳамин ҳол, Созмони энергияи атомии Эрон эълом кард, ки дар пайи ҳамлаи ахир, як снаряд дар наздикии нерӯгоҳи бушер фуруд омадааст, ки бар асари мавҷи таркиш ва тирпарронӣ, яке аз биноҳои ёрирасон осеб дида ва яке аз нерӯҳои ҳифзи тамрин ба шаҳодат расидааст.
Бо вуҷуди ин, ба гуфтаи ин созмон, осебе ба қисмҳои асосии нерӯгоҳ ворид нашуда ва фаъолияти он ҳанӯз ҳам идома дорад.
Ба гуфтаи ин ниҳод, ин чорум ҳамла ба нерӯгоҳи бушер дар рафти ҷанги таҳмилии ахир буда ва ҳар гуна осеби ҷиддӣ ба ин иншоот, ба далели мавҷудияти моддаҳои радиоактивӣ, метавонад паёмадҳои хавфнок барои минтақа дошта бошад.
Your Comment