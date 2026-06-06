Резаӣ дар суҳбат бо CNN: Дар сурати таҷовузи дубора, доманаи ҷанг васеъ мешавад

Ба гузориши агентии хабарии Абно, Муҳсин Резаӣ, мушовири низомии Фармондеҳии Олии Қувваҳо, дар суҳбат бо CNN таъкид кард, ки созиши эҳтимолӣ байни ИМА ва Эрон ба розӣ шудани маъмурияти Трамп ба озод кардани 24 миллиард доллар аз дороиҳои басташудаи Теҳрон вобаста аст. Вай ҳушдор дод, ки дар сурати аз сар гирифтани таҷовуз, ИМА ба роҳи торик ворид хоҳад шуд.
Вай илова кард, ки гуфтушунидҳо ба бунбаст расидаанд ва Трамп, раисҷумҳури ИМА, бояд ин бунбастро бишканад. Тӯб дар майдони ӯст.
Резаӣ изҳор дошт, ки озод кардани эҳтимолии ин маблағҳо аз ҷониби маъмурияти Трамп «уфуқи нав барои ояндаи» Эрон ва ИМА эҷод хоҳад кард. Агар Трамп мехоҳад бо Эрон ба созиш бирасад, ин 24 миллиард доллар озмоиши эътимодест, ки Эрон мехоҳад бо Трамп дошта бошад. Ин озмоишест, ки ИМА бояд аз он гузарад ва роҳ кушода хоҳад шуд. Ин пули Эрон аст, на ИМА.
Вай ҳушдор дод, ки агар ИМА даргириро аз сар гирад, Эрон ҷангро ба он тарафи Халиҷи Форс хоҳад кашонд ва эҳтимолан амалиёти низомиро аз Тангаи Ҳурмуз ба уқёнуси Ҳинд, Тангаи Боб-ул-Мандаб, Баҳри Сурх ва Баҳри Миёназамин васеъ хоҳад кард. Резаӣ гуфт: «Мо бо ҳамла ба пойгоҳҳои дигари амрикоӣ, ки то ҳол ба онҳо ҳамла кардаем, ба ҷанг андозаи дигаре медиҳем. Албатта, эҳтимоли ба вуқӯъ пайвастани ҷанг кам аст».
Дар бораи дидори эҳтимолӣ байни Трамп ва Мақоми Муаззами Раҳбарӣ, вай таъкид кард: «Ин рӯй нахоҳад дод, дар ҳоли ҳозир мо дар марҳилаи аввали гуфтушунид ҳастем ва Трамп гуфтушунидҳоро ба бунбаст расонидааст. Ин рӯй нахоҳад дод».
Дар бораи Тангаи Ҳурмуз низ, Резаӣ гуфт, ки Эрон ва Умон дар ин обистони калидӣ, ки як панҷаки нафт ва гази табиии моеъи ҷаҳон пеш аз ҷанг аз он мегузашт, ҳокимият доранд ва бинобар ин онро якҷоя идора хоҳанд кард. Эрон пардохти нигоҳдорӣ мегирад, зеро набояд хароҷоти идоракунии тангаро бар дӯш бигирад.
Your Comment