Ошкор намудани ҷузъиёти нави мавҷи ҷосусии Исроил алайҳи амрикоиҳо

Ба гузориши агентии хабарии Абна, рӯзномаи New York Times дар гузориши муфассал ҷузъиёти бӯҳрони бесобиқаи ҷосусии байни Вашингтон ва Тел-Авивро ошкор кард, ки Пентагонро водор сохт, ки сатҳи таҳдидро дар ин бора ба сатҳи буҳронӣ расонад. Дар ҳоле ки иттиҳомоте дар бораи анҷоми амалиёти вуруд ва даздиди васеъ аз ҷониби режими Исроил алайҳи телефонҳои шахсӣ ва дафтарҳои фиристодагон ва мушовирони аршади ҳукумати Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико пешниҳод шудааст.
Тибқи ин гузориш, таҳқиқоти амниятии Пентагон нигарониҳои ҷиддиро дар бораи кӯшишҳои васеъи Тел-Авив барои санҷиди электронӣ ва физикӣ нисбати амрикоиҳо ошкор кардааст. Ин шахсон дар бар мегиранд: Стив Виткофф, фиристодаи махсуси Трамп; Колби, мушовири аршади сиёсатии Пентагон; ва Майкл Демино, муовини ӯ, ки бевосита масъули таҳияи сиёсатҳои Пентагон дар Ховари Миёна мебошад.
Дар ин гузориш бо истинод ба манобеи амниятии амрикоӣ таъкид шудааст, ки ҳавасҳои режим дар паси ин мавҷи шадиди ҷосусӣ, рамзкушоӣ аз стратегияи Трамп ва дарки механизмҳои дохилӣ ва мавқеъҳои тағйирёбандаи ҳукумати ӯ дар мавриди гуфтушунидҳо ва канали сиёсӣ бо Эрон мебошад.
New York Times ҳушдор дод, ки баланд бардоштани сатҳи таҳдиди ҷосусӣ боиси татбиқи маҳдудиятҳои нави сахти Пентагон барои маҳдуд сохтани мубодилаи иттилоот бо афсарони исроилӣ хоҳад шуд.
Ин гузориш ба ҷузъиёти муҳиме, ки аз ҷониби Агентии Иттилоотии Дифои Амрико (DIA) дар бораи механизмҳои вуруд ҳуҷҷатгузорӣ шудааст, ишора кард. Дар ин гузориш ба якчанд ҳодисаи муҳим, аз ҷумла боздошти афсарони иттилоотии низомии режим ҳангоми кӯшиши ҷойгузории дастгоҳҳои ҷосусӣ дар дохили қароргоҳи агентии ДИА дар соли 2021 ишора шудааст. Ҳамчунин гузориш дода шудааст, ки кӯшиши афсарони шинбети исроилӣ барои ҷойгузории дастгоҳҳои ҷосусӣ дар воситаи нақлиётие, ки ба Хадамоти махфии Амрико (Secret Service) масъули ҳифзи сарони давлатҳо ва ҳайатҳои дипломатӣ мебошад, бебарор шудааст.
Your Comment