БРИКС дар амнияти энергетикии ҷаҳонӣ нақши ҳалкунанда дорад

Ба гузориши агентии хабарии Абна, Козим Ҷалолӣ, сафири Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Федератсияи Русия дар суханронии худ дар мавзӯи "Ҳамкориҳои энергетикӣ ва амнияти энергетикӣ дар чаҳорчӯби БРИКС" дидгоҳҳои Ҷумҳурии Исломии Эронро дар бораи ҷойгоҳи БРИКС дар низоми энергетикии ҷаҳонӣ баён кард.
Ҷалолӣ дар ин нишаст изҳор дошт: шиддатҳои геополитикӣ, халалдоршавии занҷирҳои таъминот, ноустувории бозорҳои ҷаҳонӣ ва афзоиши талабот дар иқтисодҳои навпайдо нишон медиҳад, ки амнияти энергетикӣ бештар аз ҳар вақти дигар ба яке аз аркони асосии субот ва рушди ҷаҳонӣ табдил ёфтааст.
Вай афзуд: амнияти энергетикӣ танҳо ба маънои дастрасӣ ба захираҳои энергетикӣ нест, балки мафҳуми ҳамаҷонибаест, ки амнияти таъминот, амнияти талабот, амнияти сармоягузорӣ, амнияти технологӣ, амнияти инфрасохтор ва амнияти молиявиро дар бар мегирад.
Ҷалолӣ иқтидори васеи кишварҳои узви БРИКСро дорои масъулиятҳои муштарак донист ва гуфт: ин кишварҳо масъулият доранд дар шаклдиҳӣ ба низоми одилонатар, устувортар ва фарогиртар барои амнияти энергетикии ҷаҳонӣ нақшофарӣ кунанд.
Вай бо таъкид бар он ки энергия бояд омили рушд, рифоҳ ва истеҳсол бошад на воситаи таъсири сиёсӣ, тақозои рушди роҳаннамои байналмилалии Шимол-Ҷануб, густариши инфрасохторҳои нақлиётӣ ва логистикӣ, рушди ҳамкориҳои бандарӣ ва таҳкими пайвасти шабакаҳои энергетикӣ миёни кишварҳои узви БРИКС намуд.
Сафири Эрон дар Русия тазаккур дод: ин тадбирҳо метавонад ба афзоиши амният ва устувории тиҷорати энергетикӣ дар сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ кумак кунад.
Ҷалолӣ инчунин таъкид кард: Ҷумҳурии Исломии Эрон натанҳо ба ҳеҷ кишваре ҳуҷум накардааст, балки ҳамеша хоҳони сулҳ, субот ва амният дар ҷаҳон будааст ва ҳамчун узви БРИКС ва яке аз тавлидкунандагони муҳими энергия, нақши созанда ва муассири худро дар таҳқиқи адолат ва амнияти энергетикии ҷаҳонӣ ифо хоҳад кард.
Your Comment