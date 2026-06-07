Маҳкумияти ҷиноятҳои режими Исроил аз ҷониби бузургтарин гурӯҳи мусалмонон дар Амрико

Ба гузориши агентии хабарии Абна ба нақл аз агентии Анадолу, бузургтарин гурӯҳи ҳуқуқи шаҳрвандии мусалмонон дар Амрико имрӯз шанбе ҳамлаҳои режими сионистиро, ки боиси шаҳодати на камтар аз 7 фаластинӣ, аз ҷумла як кӯдаки 7 моҳа шуд, маҳкум кард.
Бар асоси эълони ин агентии хабарӣ, Шӯрои муносибатҳои амрикоию исломӣ (CAIR) дар изҳороте эълом кард: «Куштори як кӯдаки 7 моҳа аз ҷониби нерӯҳои Исроил дар соҳили ғарбии ғайриқонунии ишғолшуда ҷинояти даҳшатоварест, ки бояд виҷдони ҳар инсонро таъсир кунад».
Дар ин изҳорот омадааст: «Ҳеҷ нерӯи низомие, ки такроран кӯдакон, кормандони тиббӣ, рӯзноманигорон ва ғайринизомиёнро бо истифода аз аслиҳаи таъминшудаи андозсупорандагони амрикоӣ мекушад, набояд аз масуният ё дастгирӣ бархӯрдор бошад. Мо аз ҳукумати Амрико ва ҷомеаи байналмилалӣ мехоҳем, ки аз кумак ба ин ҷиноятҳо даст кашанд ва тадбирҳои мушаххас барои муҳофизат аз ғайринизомиёни фаластинӣ, хотима ба ишғол ва риояи қонунҳои байналмилалӣ андешанд».
Низомиёни режими сионистӣ имрӯз худрави як оилаи фаластиниро дар ҷануби соҳили ғарбӣ тирборон карданд. Дар натиҷаи ин ҳамла, 3 узви ин оила, аз ҷумла як кӯдаки ширхӯр маҷрӯҳ шуданд, ва ин кӯдак дар натиҷаи сахтии ҷароҳоти ворида ба шаҳодат расид.
Your Comment