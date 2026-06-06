«Дастгирии қатъии» аъзои Шанхай аз Эрон дар баробари ИМА ва режими сионистӣ

Ба гузориши агентии хабарии Абно, Искандар Мӯъминӣ, ки барои ширкат дар нишасти вазирони корҳои дохилии созмони ҳамкории Шанхай ба Қирғизистон сафар кардааст, рӯзи ҷумъа (15-уми хурдод) бо ишора ба дидори вазирони аъзо бо раисҷумҳури Қирғизистон гуфт, ки дар ин дидор «баҳсҳои хуб оид ба масъалаҳои амниятӣ ва минтақавӣ матраҳ шуд.»
Аг. Мӯъминӣ бо ишора ба узвияти ғайридоимии Қирғизистон дар Шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид, ин гуфтугӯҳоро дорои «аҳамияти махсус» тавсиф кард ва гуфт, ки дар ҳузури раисҷумҳури ин кишвар, мухолифати Эрон бо «якҷонибагароӣ»-ро иброз ва бар «ҳамкориҳои минтақавӣ» таъкид кардааст.
Вазири корҳои дохилӣ афзуд, ки дар нишасти аслӣ низ «мавқеъҳои Ҷумҳурии Исломии Эрон дар бораи масъалаҳои минтақавӣ ва ҳамчунин таҷовузи режими сионистӣ ва ИМА ба кишварамон ба таври қатъӣ матраҳ ва тавзеҳ дода шуд.»
Ба гуфтаи аг. Мӯъминӣ, ҳамаи кишварҳои аъзо, бавижа Чин ва Русия, дастгирии қатъии худро аз Ҷумҳурии Исломии Эрон дар баробари таҷовузи режими сионистӣ ва ИМА эълом ва мавқеъҳои хуб дар ин замина ихтиёр карданд.
Вай инчунин аз садоридани «баёнияи хуб» дар охири ин нишаст хабар дод, ки бар ҳамкориҳои амниятӣ, интизомӣ ва мавзуъҳое монанди мубориза бо маводи мухаддир ва терроризм мутамарказ буд.
Вазири корҳои дохилӣ дидорҳои дуҷониба дар ҳошияи ин нишастро низ муфид арзёбӣ кард ва гуфт: «Чунин нишастҳо финафсиҳо муфиданд, зеро кишварҳо дар мулоқоти кӯтоҳ барои ҳалли масъалаҳо, дидгоҳҳои худро матраҳ мекунанд.»
Нишасти вазирони корҳои дохилии кишварҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай бо ҳузури даҳ кишвари аъзо аз ҷумла Чин, Русия, Ҳиндустон ва Эрон дар шаҳри Бишкек, пойтахти Қирғизистон, баргузор шуд.
Your Comment