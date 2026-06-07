  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Ҳанҷори сахти Бақоӣ ба президенти Лубнон: «Дӯстро мефурӯшад ва душманро мехарад»

7 Июн 2026 - 11:23
News ID: 1823716
Source: ABNA
Ҳанҷори сахти Бақоӣ ба президенти Лубнон: «Дӯстро мефурӯшад ва душманро мехарад»

Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Эрон дар посух ба даъвоҳои президенти Лубнон алайҳи Эрон, дар як шабакаи иҷтимоӣ ба таври киноя навишт: «Он ки дар канораш истодааст, мефурӯшад ва он ки рӯ ба рӯяш истодааст, мехарад».

Ба гузориши агентии хабарии Абна, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, рӯзи шанбе 16-уми Хурмод, дар таъйиди вокуниши вазири корҳои хориҷӣ ба изҳороти президенти Лубнон, дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба забони арабӣ навишт: «Он ки дар канораш истодааст, мефурӯшад ва он ки рӯ ба рӯяш истодааст, мехарад. Касеро ки пуштибониаш кардааст, раҳо мекунад ва касеро ки ӯро дар тангно гузоштааст, дастгирӣ мекунад!»

Your Comment

You are replying to: .
captcha