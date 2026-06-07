Ҳанҷори сахти Бақоӣ ба президенти Лубнон: «Дӯстро мефурӯшад ва душманро мехарад»

Ба гузориши агентии хабарии Абна, Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати корҳои хориҷӣ, рӯзи шанбе 16-уми Хурмод, дар таъйиди вокуниши вазири корҳои хориҷӣ ба изҳороти президенти Лубнон, дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ ба забони арабӣ навишт: «Он ки дар канораш истодааст, мефурӯшад ва он ки рӯ ба рӯяш истодааст, мехарад. Касеро ки пуштибониаш кардааст, раҳо мекунад ва касеро ки ӯро дар тангно гузоштааст, дастгирӣ мекунад!»
7 Июн 2026 - 11:23
News ID: 1823716
Source: ABNA
Сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Эрон дар посух ба даъвоҳои президенти Лубнон алайҳи Эрон, дар як шабакаи иҷтимоӣ ба таври киноя навишт: «Он ки дар канораш истодааст, мефурӯшад ва он ки рӯ ба рӯяш истодааст, мехарад».
Your Comment