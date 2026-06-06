Ҳамос: Шаҳодати кӯдаки навзоди фаластинӣ дар Халил чеҳраи воқеии ишғолгаронро нишон дод

Ба гузориши агентии хабарии Абно ба нақл аз Маркази иттилоотии Фаластин, дар изҳороти Ҳамос омадааст: «Ҷинояти душмани ҷинояткори сионистӣ дар шаҳид кардани "Соми Фаҳд Абу Ҳайкал", кӯдаки навзоди ҳафтмоҳа ва маҷрӯҳ кардани падару модараш пас аз тирандозии мустақим ба онҳо дар ҷануби шаҳри Халил дар соҳили ғарбӣ, чеҳраи воқеии режими ишғолгари террорист ва ваҳшии онро нишон медиҳад; ишғолгаре, ки бар мубоҳат шуморидани хуни фаластиниҳо бунёд ёфта ва байни кӯдак, навзод, зан ва пирсол фарқ намегузорад».
Ҳамос дар ин изҳорот шаҳодати ин кӯдаки навзоди фаластиниро таслият гуфт ва таъкид кард, ки ӯ ҳамчун шоҳиде бар ҷиноятҳо ва фоҷиаҳои ишғолгарон шаҳид шуд.
Ин ҷунбиш инчунин барои падару модар ва оилаи устувори ӯ шифои зудрасро орзу кард.
Ҳамос таъкид кард, ки ишғолгарон, ҳар қадар дар саркӯбӣ ва хунрезӣ пеш раванд, наметавонанд ирода ва устувории миллати Фаластинро шикастанд; миллате ки роҳи истодагӣ, муқобилат ва муқовимат дар баробари ишғолгариро то берун рондани он аз сарзамини худ идома хоҳад дод.
Ҳамос аз ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳамаи озодагони ҷаҳон ва муассисаҳои ҳуқуқӣ ва қонунӣ, бавижа муассисаҳои фаъол дар соҳаи ҳуқуқи кӯдакон, хост, ки ба таври фаврӣ ва самаранок вориди амал шаванд ва бо татбиқи ҳамаи шаклҳои фишор бар ишғолгарон, онҳоро аз идомаи терроризми муташаккил боздоранд ва ҷиноятҳои доимӣ алайҳи миллати Фаластин ва таҷовуз ба замин ва муқаддасоти онро қатъ кунанд.
Сарбозони режими сионистӣ имрӯз ба худравӣи як оилаи фаластинӣ дар ҷануби соҳили ғарбӣ тирборон карданд, ки дар пайи ин ҳамла, се узви ин оила аз ҷумла кӯдаки ширхӯр маҷрӯҳ шуданд, ки ин кӯдак бар асари сахтии ҷароҳатҳои ворида шаҳид шуд.
Your Comment