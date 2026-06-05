Арағчӣ: Ҷаҳон аз қобилияти Эрон дар посухи фаврӣ ҳайрон шудааст

Ба гузориши агентии хабарии Абна, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар мусоҳиба бо Ал-Маядин изҳор кард: «Аз ҳама кишварҳои минтақа, ки дар гуфтушунидҳо нақш доштанд ва бо Амрико тамос гирифтанд ва бар он фишор оварданд, сипосгузорам».
Вай афзуд: «Дар ҳар лаҳза нерӯҳои мусаллаҳи мо омодаанд, ки ҷангро аз сар гиранд ва ба Исроил ҳамла кунанд».
Арағчӣ тавзеҳ дод: «Дар айни ҳол дар гуфтушунидҳо усуле вуҷуд надорад, мо паёмҳо бо амрикоиҳо иваз мекунем».
Вазири корҳои хориҷии Эрон гуфт: «Амрикоиҳо қудрати Эронро дар ин ҷанг дар тӯли 40 рӯз ламс карданд, Амрико гумон мекард, ки Эрон кишвари заифе дар Ғарби Осиё аст ва бо такя ба ин тасаввур ҷангро оғоз кард. Дар ҷанги 40 рӯза онҳо тамоми қувва ва нерӯҳои худро сафарбар карданд, то Эронро дар тӯли чанд рӯз нобуд кунанд ва онро маҷбур ба таслим шаванд».
«Таслими бечунучаро ҳаргиз рӯй нахоҳад дод»
Арағчӣ баён кард: «Шарти аввали онҳо ҳамчунон ки Трамп дар рӯзи аввали ҷанг эълом кард, таслими бечунучаро аст ва ин масъала ҳаргиз ва ҳеҷ гоҳ рӯй нахоҳад дод».
Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон гуфт: «Амрико тавассути талабҳои ғайри воқеъбинона ба монанди тағйири низом кӯшиш кард ва ин масъала рӯй надод».
Арағчӣ бо ишора ба ин ки амрикоиҳо гумон мекарданд, ки мардум алайҳи низом ба кӯчаҳо меоянд, дар ҳоле ки мардум барои пуштибонии низом ба кӯчаҳо омаданд, баён кард: «Ҳамаи ҳисобҳои онҳо иштибоҳ буд, онҳо хостанд қувваи мушакӣ Эронро аз байн баранд, аммо аз байн нарафт».
Вай бо таъкид бар ин ки агар Трамп ақл дошта бошад, ҳаргиз ба ҷанг барнамегардад, гуфт: «Мо ваҳдати миллӣ ва ҳамбастагии иҷтимоӣ, азму ирода барои истодан дар баробари ҳар таҷовуз ба кишварамонро дорем».
Арағчӣ бо таъкид бар ин ки вазъияти низомии Эрон ҳоло беҳтар аз пеш аз оғози ҷанг аст, гуфт: «Қобилияти идомаи ҷангро барои ҳар муддате дорем ва ин ба он маъно нест, ки мо ҷанг мехоҳем».
Вазири корҳои хориҷии Эрон дар мусоҳиба бо шабакаи Ал-Маядин гуфт, ки ҷаҳон аз қобилияти Эрон барои посухи фаврӣ ҳайрон шуд ва ҳеҷ кас интизор надошт, ки Ҷумҳурии Исломӣ чунин суръати амал дар вокуниш нишон диҳад.
Ба гузориши агентии хабарии Абна, Сайид Аббос Арағчӣ, вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон, дар мусоҳиба бо Ал-Маядин изҳор кард: «Аз ҳама кишварҳои минтақа, ки дар гуфтушунидҳо нақш доштанд ва бо Амрико тамос гирифтанд ва бар он фишор оварданд, сипосгузорам».
Your Comment