Даъвои Трамп: Вазъ бо Эрон хуб пеш меравад

Ба гузориши агентии хабарии Абно ба нақл аз Алҷазира, «Доналд Трамп», раисҷумҳури террористи ИМА, дар посух ба саволи рӯзноманигоре дар бораи охирин вазъи гуфтушунидҳо бо Эрон, даъво кард, ки вазъ бо Эрон нисбатан хуб пеш меравад.
Трамп дар идома даъво кард: «Мо дар муносибат ба парвандаи Эрон муваффақияти бузурге ба даст овардаем».
Бе ишора ба шикастҳои худ дар ҷанг алайҳи Эрон, илова кард: «Мардум интизор буданд, ки нархи нафт ба 300 доллар барои ҳар бука расад, аммо дар ҳоли ҳозир 96 доллар аст».
Раисҷумҳури террористи ИМА дар идомаи изҳороти беасоси худ гуфт: «Эрон ҳеҷ гоҳ ба силоҳи ҳастаӣ даст нахоҳад ёфт ва ҳоло дар вазъияте нест, ки тавонад ба ин силоҳ даст пайдо кунад».
Вай даъво кард: «Ҷанг ба ҳар тарзе, ки имконпазир бошад, анҷом хоҳад ёфт ва нархи нафт паст хоҳад шуд».
Трамп изҳор дошт: «Мо ба ҳалли буҳрони Укроин наздик ҳастем ва бовар дорам, ки ин буҳрон ҳал хоҳад шуд».
Раисҷумҳури ИМА дар идома гуфт, ки ирсоли силоҳ ба Тайванро мавриди баррасӣ қарор медиҳад.
Раисҷумҳури ИМА бори дигар дар изҳороти беасос ва такрорӣ даъво кард: «Мо имконияти даст ёфтани Эрон ба силоҳи ҳастаиро то андозаи зиёд несту нобуд кардаем. Ба ҳар тарзе, ки бошад, ин маврид анҷом ёфтааст».
Дар бораи ҷанг бо Эрон гуфт: «Ин ҷанг ба маънои аслии калима нест; балки як даргирии низомист. Ин як машқ (ё омӯзиш) аст».
Трамп дар идомаи дурӯғҳояш гуфт: «Барои Эрон танҳо 21 то 22 фоизи мушакҳояш боқӣ мондааст».
Your Comment