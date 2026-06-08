Дастгирии ҷунбиши Муҷоҳидини Фаластин аз посухи Эрон ба режими сионистӣ

Ба гузориши хадамоти иттилоотии Абна ба нақл аз Ал-Масираи Яман, ҷунбиши Муҷоҳидини Фаластин бо нашри эълонияе посухи мушакӣ Эрон ба таҷовузи режими сионистӣ алайҳи Даҳияи ҷанубии Байрутро табрик гуфт.
Ҷунбиши «Муҷоҳидини» Фаластин дар эълонияе аз амали Ҷумҳурии Исломии Эрон дар посух ба таҷовузи режими сионистӣ ба Даҳияи ҷанубии Байрут дастгирӣ кард.
Ин ҷунбиш эълом кард, ки посухи Эрон ба режими сионистӣ муодилаҳои наверо дар майдони ҷанг эҷод карда ва нишон медиҳад, ки танҳо забони қувват ва муқовимат метавонад монеъ аз идомаи нақшаҳо ва таҷовузҳои душманон гардад.
Дар ин эълония инчунин режими сионистӣ ҳамчун омили асосии ноустуворӣ ва ноамнӣ дар минтақа тавсиф шуда ва таъкид шудааст, ки мубориза бо ин режим барои баргардонидани суботи ба минтақа зарур аст.
Ҷунбиши Муҷоҳидини Фаластин дар идома аз миллатҳои минтақа ва ҷараёнҳои мухталиф хоҳиш кард, ки барои муқобила бо «саргузаштҳои режими сионистӣ ва ҳукмронӣталабии Амрико» дар канори якдигар қарор гиранд.
Your Comment