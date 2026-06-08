  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Осиё

Даъвои як масъули амрикоӣ: Дар ҳамлаи Исроил ба Эрон ширкат надоштем

8 Июн 2026 - 11:26
News ID: 1824263
Source: ABNA
Даъвои як масъули амрикоӣ: Дар ҳамлаи Исроил ба Эрон ширкат надоштем

Як мансабдори низомии амрикоӣ даъво кард, ки кишвараш дар таҷовузи режими сионистӣ алайҳи Эрон ширкат надоштааст.

Ба гузориши хадамоти иттилоотии Абна, Аксиос ба нақл аз як мансабдори низомии амрикоӣ даъво кард, ки артиши ин кишвар дар таҷовузи режими сионистӣ ба Эрон ширкат надоштааст.

Ин дар ҳолест, ки расонаи ибронии Исроил Ҳаюм ба нақл аз як манбаъ хабар дод, ки режими сионистӣ таҷовузи худро алайҳи Эрон бо Амрико ҳамоҳанг кардааст.

Қаблан Трамп даъво карда буд, ки дар тамос бо Нетанёҳу аз ӯ мехоҳад ба вокуниши мушакӣ Эрон дар қиболи вайрон кардани оташбас ҷавоб надиҳад, аммо манобеи сионистӣ аз таҷовузи ин режим алайҳи кишвари мо хабар доданд.

Your Comment

You are replying to: .
captcha