Даъвои як масъули амрикоӣ: Дар ҳамлаи Исроил ба Эрон ширкат надоштем

Ба гузориши хадамоти иттилоотии Абна, Аксиос ба нақл аз як мансабдори низомии амрикоӣ даъво кард, ки артиши ин кишвар дар таҷовузи режими сионистӣ ба Эрон ширкат надоштааст.
Ин дар ҳолест, ки расонаи ибронии Исроил Ҳаюм ба нақл аз як манбаъ хабар дод, ки режими сионистӣ таҷовузи худро алайҳи Эрон бо Амрико ҳамоҳанг кардааст.
Қаблан Трамп даъво карда буд, ки дар тамос бо Нетанёҳу аз ӯ мехоҳад ба вокуниши мушакӣ Эрон дар қиболи вайрон кардани оташбас ҷавоб надиҳад, аммо манобеи сионистӣ аз таҷовузи ин режим алайҳи кишвари мо хабар доданд.
Your Comment