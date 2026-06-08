Исроил Ҳаюм: Ҳамла ба Эрон бо Амрико ҳамоҳанг шуда буд

Ба гузориши хадамоти иттилоотии Абна ба нақл аз Ал-Маядин, дар ҳоле ки Аксиос ба нақл аз як мансабдори низомии Амрикоӣ даъво кард, ки артиши ин кишвар дар таҷовузи режими сионистӣ ба Эрон ширкат надоштааст, рӯзномаи ибронии Исроил Ҳаюм ба нақл аз як манбаъ хабар дод, ки режими сионистӣ таҷовузи худро алайҳи Эрон бо Амрико ҳамоҳанг кардааст.
Қаблан Трамп даъво карда буд, ки дар тамос бо Нетанёҳу аз ӯ мехоҳад ба вокуниши мушакӣ Эрон дар қиболи вайрон кардани оташбас ҷавоб надиҳад, аммо манобеи сионистӣ аз таҷовузи ин режим алайҳи кишвари мо хабар доданд.
Сайти сионистии Волла низ даъво кард, ки нерӯи ҳавоии режими сионистӣ беш аз 10 нуқта аз ҷумла системаҳои дифои ҳавоӣ ва мушакҳои баллистикии Эронро ҳадафи ҳамла қарор додааст.
Your Comment