Намоиши дигари риёкорӣ дар Шӯрои Амният / Қатъномаи 2231 ба поён расидааст

Ба гузориши агентсии хабарии Абна, намояндагии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид ҳамзамон бо баргузории ҷаласаи Шӯрои Амният гуфт: «Боз як намоиши дигари риёкорӣ ва стандартҳои дугона дар ҷаласа ва баррасии Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид».
Намояндагии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард: «Қатъномаи 2231 Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттаҳид 18 октябри соли 2025 ба поён расид ва ҳамаи моддаҳо ва вазифаҳои марбутаро анҷом дод. Ҳеҷ асоси қонуние барои кумитаи маъруф ба 1737 вуҷуд надорад, ҳеҷ қатъномаи таҳримотии Шӯрои Амният алайҳи Эрон боқӣ намондааст ва ҳеҷ асосе барои баргузории ҷаласаҳо дар доираи дастури кории "паҳн накардан" вуҷуд надорад».
Намояндагии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар Ню-Йорк таъкид кард: «Ин сӯистифодаи ошкори аз ихтиёроти Шӯрои Амният ва кӯшиши қасдона барои ба хато андохтани ҷомеаи байналмилалӣ мебошад».
Намояндагии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид илова кард: «Барои беш аз панҷ даҳсола, Эрон ҳамчун кишвари масъули узви НПТ боқӣ мондааст ва ҳеҷ гоҳ дар ҷустуҷӯи силоҳи ҳастаӣ набудааст. Таҳдиди воқеӣ ба низоми паҳн накардан, дар газаб набудани ононест, ки ба таъсисотои ҳастаии осоишта дар зери ҳифз ҳамла мекунанд, дар ҳоле ки даъвои риояи қонунҳои байналмилалӣ ва паҳн накардан доранд».
Намояндагии Эрон дар Созмони Милали Муттаҳид афзуд: «Вазъи кунунӣ натиҷаи бевоситаи хориҷ шудани Амрико аз БарҶом, риоя накардани пайвастаи се кишвари аврупоӣ ба уҳдадориҳояшон ва ҳамлаҳои ғайриқонунии низомии Иёлоти Муттаҳида ва Исроил ба таъсисотои ҳастаии осоиштаи зери ҳимояи Эрон мебошад».
Your Comment