Кӯшиши Трамп барои даст задан ба демократҳо; дархости тасвиби буҷаи 350 миллиардӣ

Ба гузориши хадамоти иттилоотии «Абна» ба нақл аз шабакаи «Ал-Ҷазира», Доналд Трамп, президенти Амрико, ки ба сабаби сиёсатҳои мудохилакорона ва таҷовуз ба Эрон, артиши Иёлоти Муттаҳидаро бо хароҷоти сарсамознок рӯ ба рӯ кардааст, аз намояндагони ҳамҳизби худ дар Конгресс талаб кард, ки лоиҳаи буҷети иловагии 350 миллиард долларии Вазорати ҷанг (Пентагон) ро зуд тасвиб кунанд.
Трамп барои бекор кардани мухолифати шадид ва якпорчаи демократҳо бо афзоиши буҷаи низомӣ аз ҷумҳурихоҳон хостааст, то ин бастаи калони молиявиро тавассути раванди қонуни «созиши буҷавӣ» пеш баранд.
Ин дархости Трамп дар чаҳорчӯби кӯшишҳои Кохи Сафед барои таъмини буҷаи беназири 1.5 триллион долларии дифоъии соли 2027 пешниҳод мешавад, ки қарор аст 350 миллиард доллари он тавассути раванди тези «созиши буҷавӣ» ва бидуни ниёз ба нисоби баланди аро дар Сенат тасвиб шавад.
Ин созукори махсус, ки ба ҳизби ҳоким иҷозат медиҳад лоиҳаро танҳо бо ба даст овардани аксарияти аро ва бидуни ниёз ба нисоби 60 райъ дар Сенат, тасвиб кунанд.
Қариб тамоми намояндагони ҳизби демократ бо ин воридкунии 350 миллиард долларӣ ба бадани артиши Амрико мухолифат карда ва онро омиле барои шиддат ёфтани касри буҷаи ин кишвар медонанд.
Your Comment