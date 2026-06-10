Ҳушдори Арақчӣ: Агар мехоҳед дар амон бошед, беҳтар аст минтақаро тарк кунед

Ба гузориши агентсии хабарии Абна, Сайид Аббос Арақчӣ дар посух ба таҷовузи ҳавоии имрӯзи Амрико дар ҷануби Эрон, дар саҳифаи шахсии худ навишт: «Бо вуҷуди шикаст дар майдони набард, Иёлоти Муттаҳида бори дигар қарор кард, ки иродаи моро озмояд».
Ӯ илова кард: «Нерӯҳои мусаллаҳи пурқуввати мо ҳеҷ ҳамла ё таҳдидеро бе ҷавоб намегузоранд. Агар мехоҳед дар амон бошед, беҳтар аст минтақаи моро тарк кунед».
Арақчӣ таъкид кард: «Таърихи Халиҷи Форс дар бораи сарнавишти бади бегонагони таҷовузкор ҳикоятҳои зиёд дорад. Ҳурмуз дар обҳои байналмилалӣ қарор надорад, балки миёни Эрон ва Умон муштарак аст ва ҳазорҳо мил аз соҳилҳои Иёлоти Муттаҳида дур аст. Сарҳадҳои баҳрӣ пурра равшан ва беабҳам мебошанд».
Your Comment