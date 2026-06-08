Ҷавоби мушакӣ Эрон вокуниши дифоӣ ба вайрон кардани оташбас буд

Ба гузориши хадамоти иттилоотии Абна, Алӣ Сафарӣ, мушовири сухангӯи Вазорати корҳои хориҷии Эрон, дар мусоҳиба бо шабакаи 'Ал-Маядин' эълом кард, ки ҷавоби охирини мушакӣ Ҷумҳурии Исломии Эрон пас аз беш аз як моҳ худдорӣ дар баробари вайрон кардани оташбас ва идомаи таҷовузҳои режими сионистӣ анҷом шудааст.
Алӣ Сафарӣ бо ишора ба таҳаввулоти минтақа гуфт: Лубнон қисми асосии созишномаи оташбас буд ва ин созишнома бояд дар Эрон ва Лубнон ҳамзамон амалӣ мешуд, аммо режими сионистӣ бо идома додани ҳамлаҳои худ ба ҷануби Лубнон ва таҳдид ба Даҳияи ҷанубии Байрут ин созишномаро вайрон кард.
Вай илова кард: Нерӯҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар реаксия ба ин амалҳо, ҳамлаи дифоӣ алайҳи режими сионистӣ анҷом доданд. Ба гуфтаи Сафарӣ, таҷовузҳои ин режим дар ҳафтаҳои охир аз хатҳои сурх гузашта ва ба содир кардани ҷиноятҳо дар Лубнон оварда расонидааст.
Ин мансабдори Вазорати корҳои хориҷии Эрон инчунин бо ишора ба нақши Амрико дар таҳаввулоти минтақа изҳор дошт: Далелҳо нишон медиҳанд, ки Вашингтон бо хомӯшии худ дар баробари амалҳои режими сионистӣ ва ҳатто бо додани «чароғи сабз», заминаи идомаи ин ҳамлаҳоро фароҳам овардааст.
Сафарӣ бо баён ин ки Эрон таҳаввулоти майдонӣро бодиққат назорат мекунад, таъкид кард: Агар Амрико дар гуфтушунидҳо ҷиддӣ аст, бояд таҷовузҳо алайҳи Лубнон ва амалиётҳои душманона алайҳи Эрон қатъ карда шаванд.
Вай афзуд: Таҷрибаи гузашта боиси он шудааст, ки Теҳрон ба мавқеъҳои Амрико бо шубҳа нигарад.
Вай инчунин тасреҳ кард, ки Эрон барои ҳамаи сенарияҳои эҳтимолӣ, хо идомаи даргирӣ ва хо пеш бурдани роҳи дипломатӣ, омодагӣ дорад.
Сафарӣ дар охир бо таъкид бар дастгирии Эрон аз Лубнон гуфт: Ҷумҳурии Исломии Эрон ҳаргиз Лубнон, муқовимат ва миллати ин кишварро танҳо намегузорад ва ин сиёсат дар асоси раҳнамудҳои Пешвои инқилоб идома дода мешавад.
Your Comment