Аксиос: Амрико нигарони нақши вайронкунандаи Нетанёҳу дар созишнома бо Эрон аст

Ба гузориши мухбири Абна, пойгоҳи хабарӣ "Аксиос" ба нақл аз манобеъ ва мақомоти амрикоӣ гузориш дод, ки дар Вашингтон ин нигаронӣ вуҷуд дорад, ки Бинёмин Нетанёҳу, сарвазири режими сиёнию ҳатто дар сурати ниҳоӣ шудани созишнома низ нақши вайронкунанда бозад.
Ин пойгоҳи хабарӣ инчунин ба ҷузъиёти тамоси телефонӣ рӯзи панҷшанбе шаб Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, бо Нетанёҳу ишора карда, илова намуд, ки дар ин тамоси телефонӣ Трамп ба Нетанёҳу гуфтааст, ки "созишнома бо Эрон 'аъло' аст ва замони анҷом додани ҷанг фаро расидааст".
Бар асоси гузориши Аксиос, Трамп ба Нетанёҳу даъво кардааст, ки интизор дорад созишнома бо Эрон дар давоми чанд рӯзи оянда ниҳоӣ шавад.
Як мақоми амрикоӣ ба Аксиос гуфт, ки Нетанёҳу дар ҷараёни ин тамос пай бурдааст, ки наметавонад монеи дастёбии Трамп ба созишнома бо Эрон шавад.
Ҳамчунин гузориш шудааст, ки паёми Трамп дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар бораи дастёбӣ ба созишнома бо Эрон, Нетанёҳуро ғафил мондааст.
Аксиос ба нақл аз як манбаи дигар гузориш дод, ки Нетанёҳу худро берун аз раванди музокирот ёфта, барои гирифтани иттилоот бо иттифоқчиёни худ дар Вашингтон тамос гирифтааст.
Дар ҳамин ҳол, як мақоми амрикоӣ ба Аксиос гуфт: "Кохи Сафед итминон дорад, ки Исроил дар ниҳоят бо оташбас розӣ хоҳад шуд."
Ин гузориш инчунин ба нақл аз манобеъ даъво кард, ки Трамп дар лаҳзаҳои охир монеи амалисозии ҳамлаҳои васеъи Исроил ба зерсохтҳо ва таъсисоти энергетикии Эрон шудааст.
Як мақоми амрикоӣ дар ниҳоят дар сӯҳбат бо Аксиос даъво кард: "Агар Ҳизбуллоҳ ба Исроил ракета бизанад ва Эрон низ ба таҷҳизоти ин гурӯҳ идома диҳад, чунин амале мухолифи муқаррароти созишнома хоҳад буд."
Your Comment