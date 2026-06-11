Санъо: Ҳамлаҳои Амрико ба Эрон минтақаро ба сӯи ҷанги бузург пеш мебарад

Ба гузориши хадамоти иттилоотии «Абна» ба нақл аз шабакаи «Ал-Масира», Вазорати корҳои хориҷии ҳукумати Санъо дар эълонияе таъкид кард: Идомаи таҷовузи Амрико бар Эрон минтақаро ба сӯи ҷанги васеътаре хоҳад бурд, ки оқибатҳои хатарнок барои минтақа ва ҷаҳон ба бор хоҳад овард.
Ин вазорат инчунин ҳушдор дод, ки идомаи ин ҳамлаҳо метавонад таъсироти ҷиддӣ ба амният, тиҷорати байналмилалӣ ва бозорҳои нафту энергия гузошта, устувории иқтисоди ҷаҳониро таҳдид кунад.
Дар охири ин эълония омадааст: Ҷумҳурии Исломии Эрон аз ҳаққи қонунии дифоъ аз худ, ҳокимияти миллӣ ва тамомияти арзии худ бархурдор аст ва ҳақ дорад ба ҳар гуна таҷовузе, ки амният ва устувории онро ҳадаф қарор диҳад, посух гӯяд.
Your Comment