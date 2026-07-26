Сентком даъво кард, ки масири 12 киштии тиҷоратиро тағйир додааст

Ба иттилои хабаргузории «Абна» бо иқтибос аз Алҷазира, Фармондеҳии марказии артиши террористии Амрико (СЕНТКОМ) имрӯз, якшанбе, бо интишори паёме даъво кард, ки то ҳол масири 12 киштии тиҷоратиро дар чаҳорчӯби нақшаи ба истилоҳ «муҳосираи баҳрӣ» тағйир додааст.
Ин ниҳоди террористӣ дар идомаи даъвои худ дар ростои тақвияти рӯҳияи низомиёни худ дар муқобили нерӯҳои дифоии Эрон даъво кард: муҳосираи баҳрии мо алайҳи Эрон ҳанӯз барқарор аст. То 25 июл (дирӯз, шанбе), мо 12 киштии тиҷоратиро, ки мехостанд муҳосираро вайрон кунанд, масирашонро тағйир додем ва 2 киштииро, ки аз риояи он сар боз заданд, аз кор мондем. Имрӯз ҳам киштии нафткаши «Чармнар»-ро дар Баҳри Араб пеш аз идомаи сафараш бозрасӣ кардем!
Ин ниҳоди террористӣ пеш аз ин низ даъвоҳои монандеро баён карда буд.
Your Comment