Испониё ҳамлаҳои охирини сиёнистҳо ба соҳили ғарбиро маҳкум кард

Ба иттилои «Абна» бо иқтибос аз «Алҷазира», ҳукумати Испониё бори дигар хушунати доимии бунёдгузорони исроилӣ, ки ҳанӯз бо беҷозоӣ бар зидди аҳолии фаластинӣ дар соҳили ғарбӣ амал мекунанд, ба шиддат маҳкум кард.
Дар изҳороте, ки ба ҳодисаи рӯзи ҷумъа дар вақти ҳамлаи бунёдгузорон ба деҳаи Тал ишора карда, омадааст: ҳамлаи беҳадафи дигари бунёдгузорон боиси марги чор нафар ғайринизомиёни фаластинӣ ва ду нафар бунёдгузори исроилӣ гардид.
Испониё аз режими сиёнистӣ хоҳиш кард, ки «тадбирҳои зарурӣ барои паст кардани шиддат ва таъмини муҳокимаи масъулони ин ҳамлаҳоро андешад».
Ин изҳорот илова кард, ки Исроил «бояд сиёсатҳои васеъкунии бунёдгузорӣ ва муҳофизати хушунати бунёдгузорон бар зидди ғайринизомиёни фаластиниро бекор кунад ва ба уҳдадориҳои худ ҳамчун қудрати ишғолгар дар Фаластин амал намояд».
Your Comment