Сафири Амрико дар СММ: Трамп ба денболи варианти дипломатӣ бо Эрон аст!

Ба иттилои хабаргузории «Абна» бо иқтибос аз Алҷазира, Майк Уолтс, сафири Амрико дар Созмони Милали Муттаҳид, имрӯз, якшанбе, дар суханронии худ бори дигар даъвоҳои беасоси масъулони ин кишвар дар бораи «варианти дипломатӣ бо Эрон»-ро такрор кард!
Сафири Амрико дар СММ даъво кард, ки Доналд Трамп ба дипломатия бо Эрон имконият додааст!
Майк Уолтс сипас даъво кард: Трамп ба гуфтушунид бо Эрон каме вақт медиҳад!
Ин масъули амрикоӣ дар посух ба ин суол, ки оё амрикоиҳо метавонанд интизор дошта бошанд, ки ҷанги Трамп алайҳи Эрон то охири сол ба анҷом мерасад, даъво кард: Ман ният надорам, ки барои он нақшаи вақтӣ муайян кунам. Президент ҳамаи вариантҳоро рӯи миз дорад. Ӯ вариантҳои иқтисодӣ, дипломатӣ ва низомиро дар бораи Эрон барои расидан ба ҳадафе хеле стратегӣ баррасӣ мекунад. Трамп ба ин масъала мутамарказ аст!
Вай дар талоши намоиш додани навъе нобаробарӣ дар дохили ниҳодҳои Эрон бо ҳадафи истифодаи сиёсӣ ва расонаӣ, бо пешниҳоди даъвое пуфак даъво кард: Он чи президент дар ҳоли ҳозир анҷом медиҳад ва мо ҳамеша шоҳиди он будаем, ин аст, ки ба раванди гуфтушунид фурсат ва имконият медиҳад. Гуфтушунидҳо идома доранд ва дар ҳамаи сатҳҳо пайгирӣ мешаванд. Бо вуҷуди ин, он чи мо пайваста шоҳиди он ҳастем, вуҷуди ихтилофи назар дар дохили ҳукумати Эрон аст; навъе низои дохилӣ ҷараён дорад! Баъзеҳо ба денболи роҳнамоиҳои роҳбарӣ ҳастанд, дар ҳоле ки гурӯҳи дигар мехоҳанд роҳи фарқеро пеш гиранд. Ин вазъ расидан ба ҳалли оқилонаро аз нигоҳи дипломатӣ бениҳоят душвор ва пурчандш месозад!
Your Comment