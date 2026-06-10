Ҳамлаҳои ҳавоҳои бесарнишини артиш ба пойгоҳҳои Амрико дар минтақа

Ба гузориши агентсии хабарии Меҳр ба нақл аз робитаи умумии артиш, дар идомаи амалиёти муқобилат бо шароратҳо ва мазаҳиматҳои артиши Амрико барои сокинони ҷануби кишвар, субҳи барвақти рӯзи чоршанбеи 20 хурмоҳи 1405 (10 июни 2026), артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон дар амали муқобил, бо мавҷи ҳамлаҳои ҳавоҳои бесарнишин, пойгоҳҳои Амрико ва системаҳои радиории флоти панҷуми Иёлоти Муттаҳидаро дар Баҳрайн ҳадафи ҳамлаҳои худ қарор дод.
10 Июн 2026 - 11:33
News ID: 1825267
Source: ABNA
Артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон бо мавҷи ҳамлаҳои ҳавоҳои бесарнишин (дрон) пойгоҳҳои Амрико ва системаҳои радиории флоти панҷуми Иёлоти Муттаҳидаро ҳадаф қарор дод.
Your Comment